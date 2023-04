Tennis, da Wimbledon a OnlyFans: foto bollenti e nuova vita della tennista

Tennis, Onlyfans accoglie l'ex tennista Sofya Zuch

Sofya Zuch ha deciso: sbarca su Onlyfans. La tennista russa, anzi l'ormai ex tennista russa ha aperto un account sulla piattaforma a pagamento e regalerà dunque foto e video che faranno la felicità dei suoi fans.

Tennis, Sofya Zuch da 'nuova Sharapova' a OnlyFans

Lei che in gioventù vinse Wimbledon Juniores (nel 2015) e che in patria alcuni osservatori consideravano la nuova Maria Sharapova (a proposito: ecco che fine ha fatto la Venere Siberiana, la sua nuova vita a tre anni dal ritiro come tennista).

Poi ci si sono messi di mezzo un paio di infortuni importanti e addio sogni di gloria. Ma Sofya Zuch si è creata una nuova vita da blogger, modella e star social che vale quasi quanto una vittoria a Wimbledon pro. E ora questo ace su OnlyFans...

