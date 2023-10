Tennis, i sexy bikini della giocatrice più belli di un Roland Garros. Le foto

Tennis, i sexy bikini della giocatrice più bello di uno Slam

Charlotte Robillard Millette so come far sognare i suoi fans. Sul campo da tennis era una grande promessa (è stata numero 4 del mondo a livello juniores nel 2015) non riuscendo poi a sfondare nel circuito Wta (best ranking sopra il 500° mondiale in singolare e 231 in doppio). Per lei la vittoria in un paio di tornei Challenger.

Poi nel 2021 ha deciso di appendere la 'racchetta al chiodo' a livello professionistico. A livello social però la 24enne canadese ha uno zoccolo duro di fans ed è diventata influencer (ormai ha superato quota 60mila follower) e sa come farli sognare tra foto in bikini e costume che su di lei sono davvero mozzafiato.

