Theo Hernandez, la scollatura di Zoe Cristofoli spettacolare come il gol di Milan-Roma

Theo Hernandez, la scollatura di Zoe Cristofoli spettacolare come il gol del milanista con la Roma

Theo Hernandez ha fatto esplodere San Siro: il gol del 3-1 di Milan-Roma è stato spettacolare: un bolide sotto la traversa, imparabile per il portiere giallorosso e nato da un assist di tacco fornitogli da Olivier Giroud (nella notte che ha consacrato il genio di Yacine Adli in mezzo al campo).

Il fuoriclasse rossonero nel posticipo di campionato è tornato al suo ruolo di terzino sinistro, dopo molte partite giocate come centrale difensivo a causa dell'emergenza infortuni (tra l'altro impressionando tutti, è cresciuto partita dopo partita in un ruolo inedito per lui).

Da Theo Hernandez che fa battere forte i cuori rossoneri, alla compagna Zoe Cristofoli che nei giorni scorsi ha fatto sognare i follower con una scollatura mozzafiato. Bella più che mai.

"Capitana", le aveva scritto un fan commentando un post, con un cuore rosso e uno nero a richiamare i colori del Milan.

