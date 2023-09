Thuram, Lautaro-Mkhitaryan mettono il Milan in ginocchio: Inter show. PAGELLE

Inter-Milan 5-1, Thuram, Lautaro-Mkhitaryan devastanti. Thiaw, notte da incubo. PAGELLE

L'Inter di Simone Inzaghi voto 8 e... lode) domina il Milan di Stefano Pioli (voto 5) e si porta a casa il quinto derby del 2023 (su 5), ma soprattutto il primo di una stagione che proietta i nerazzurri in testa alla classifica da sola: finisce 5-1 per la squadra di Simone Inzaghi e per il Diavolo di Stefano Pioli è notte fonda. Il primo esame di maturità per i rossoneri è una sonora bocciatura.

Doppietta e assist di Mkhitaryan (voto 8) che va in scioltezza senza palla nella difesa del Diavolo e affonda i colpi senza pietà. L'Inter è devastante con Markus Thuram (voto 8) che stavince i duelli fisici e tecnici contro la difesa del Milan (il gol all'incrocio è un capolavoro assoluto e Mike Maignan è incolpevole su questa e sulle altre 4 reti nerazzurri) e soprattutto con un Malik Thiaw in completa confusione (voto 4,5, mente al suo fianco, Simon Kjaer limita i danni con esperienza in una serata di estrema sofferenza voto 5,5).

E Lautaro Martinez (voto 7,5) è il grande ispiratore della manovre offensive interiste con giocate di qualità assoluta: stupenda l'apertura stupenda nell'azione del 2-0 e il Toro è da applausi quando pesca con grande lucidità e altruismo Mkhitaryan per il 3-1.

In gol, su rigore anche l'ex Çalhanoğlu (che dà ordine alla manovra nerazzurra oltre al penalty, voto 6,5), dopo un'ingenuità di Theo Hernandez (voto 5,5, anche se dal francese arriva un discreto primo tempo con un paio di buone incursioni offensive).

Inter-Milan, Loftus Cheek e Giroud si salvano nella notte da incubo rossonera

(foto Lapresse)



Il Milan? Si salva un grande Loftus Cheek (voto 6,5) che mette in mostra corsa, fisicità e buona tecnica e un ottimo Olivier Giroud (voto 6,5): all'attacante francese non arrivano palle gol, ma lui lotta contro tutti e gioca di sponda in modo splendido: splendido l'assist a Rafa Leao. Il portoghese? Accende la luce rossonera solo in occasione del momentaneo 2-1 per il resto viene ingabbiato nella difesa nerazzurra (voto 5,5). Ancora più buia la prova di Pulisic: Capitan America non trova mai un guizzo vincente nel suo primo derby (voto 5), ma neppure da Chukwueze ((voto 5,5) subentrato al suo posto nel corso del secondo tempo arrivano spunti degni di nota.

Il centrocampo rossonero complessivamente perde la sfida contro quello nerazzurro (non dimentichiamo il moto perpetuo di Barella voto 6,5) e se l'olandese Reijnders soffre, ma riesce a trovare qualche giocate interessante (voto 5,5), Krunic davanti alla difesa vive una serata davvero nera (voto 5). Per chiudere la retroguardia nerazzurra: Darmian, Acerbi, Bastoni (voto 7 di... reparto), qualche fisiologica sofferenza, ma complessivamente un derby controllato nel migliore dei modi a protezione di Sommer.