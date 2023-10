Union Berlino-Napoli dove vederla in tv: Sky, Canale 5 o Prime Video? Le news

Union Berlino-Napoli dove vederla in tv e streaming: Sky, Canale 5 o Prime Video?

Il Napoli affronta l'Union Berlino per la terza giornata della fase a gironi di Champions. La squadra di Rudi Garcia, reduce dalla vittoria in campionato sul campo del Verona, ha 3 punti in classifica dopo la vittoria sul campo del Braga (1-2, Di Lorenzo e Niakatè in gol) nella prima giornata e la sconfitta allo Stadio Maradona col Real Madrid (2-3). In classifica i blancos di Carlo Ancelotti sono primi nel girone a quota 6, davanti a Napoli e Braga a 3, mentre la squadra di Leo Bonucci è ultima a zero.

Union Berlino-Napoli dove vederla: guida veloce per seguire la partita di Champions League in tv e streaming. Qui invece dove vedere Inter-Salisburgo

Union Berlino-Napoli dove vederla in tv su Canale 5

Union Berlino-Napoli in tv sarà trasmessa su Canale 5. Match in diretta in chiaro martedì 24 ottobre alle 21 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Union Berlino-Napoli dove vederla in tv su Sky

Union Berlino-Napoli sarà trasmessa in diretta tv pay su Sky sempre martedì 24 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Union Berlino-Napoli dove vederla in streaming

La partita del Napoli sul campo dell'Union Berlino sarà trasmessa in diretta streaming su Mediaset Infinity, su NOW (la piattaforma on demand di Sky) oppure Sky Go (il servizio offerto da Sky ai propri abbonati).

Union Berlino-Napoli probabili formazioni

Rudy Garcia deve ancora rinunciare a Osimhen dopo l'infortunio riporatato in nazionale con la Nigeria e punta su una coppia d'attacco Raspadori, Kvaratskhelia con Politano a sostegno.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Volland, Behrens. All. Fischer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.