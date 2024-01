Valentina Vignali nuda nella vasca: Kenya bollente. "Mia Dea". Le foto

Valentina Vignali nuda nella vasca: fa caldissimo in Kenya

"Arrivata all’ultimo giorno qui, ho deciso di raccogliere in un dump tutte le foto scattate nel resort in questi giorni perché è meraviglioso. Ho girato in tutto il mondo e poche volte ho visto qualcosa di così bello, perfettamente integrato nella natura, rilassante, e con persone così speciali. Dieci foto sono poche per raccontarvi tutti gli angoli di questo paradiso ma ho fatto del mio meglio", scrive Valentina Vignali nella sua ultima tappa del viaggio Kenya.

E le foto nella vasca in legno fanno sognare i follower che approvano a colpi di like e messaggi d'amore per lei. "Mia Dea", le scrivono tra i commenti.

Valentina Vignali in versione leopardata nel safari in Kenya

La modella e cestista si è recata in Africa per un safari, e ha documentato il viaggio con foto e video. L'ultimo post poi la vede con un abito leopardato, "Quando l'unico animale che non hai visto al Safari è il leopardo e allora rimedi con l'outfit", scherza Valentina Vignali



