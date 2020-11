Valentino Rossi torna positivo, poi negativo: giallo covid e terzo tampone

VALENTINO ROSSI TAMPONE POSITIVO AL COVID. POI SECONDO TAMPONE NEGATIVO

Valentino Rossi è risultato nuovamente positivo al covid dopo un primo tampone effettuato in Italia a due giorni dala disputare del GP d'Europa di Valencia. Campanello d'allarme in casa Yamaha, ma il test successivo, effettuato mercoledì, ha dato esito negativo.

COVID, TERZO TAMPONE PER VALENTINO ROSSI

Il Dottore a quel punto ne ha effettuato un terzo nella giornata di oggi (rispettando il protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi), di cui si attendono ora i risultati. Valentino Rossi comunque tporna a Valencia per il GP della Comunità Valenciana e resterà in isolamento in attesa del risultato.

Smentita l'ipotesi che la Yamaha abbia richiamato Garrett Gerloff che aveva sostituito Valentino Rossi nelle prove libere di venerdì scorso.