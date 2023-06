Valsecchi-Bobbi, parla la pilota dei commenti: "Non mi sento offesa, complimento educato"

La pilota di rally italo-spagnola Christine Zonca - per tutti Christine GZ - destinataria delle battute costate a Davide Valsecchi e Matteo Bobbi la sospensione di Sky per il prossimo Gp - ha difeso i due commentari. Christine era nel paddock nel weekend di Barcellona per realizzare alcuni contenuti in collaborazione con Pirelli durante il weekend "di casa" per la pilota spagnola, ed era stata inquadrata nel dopo gara di Sky Sport F1 Italia mentre parlava con un'altra ragazza alle spalle della coppia Valsecchi-Masolin.

"Mi dispiace molto che si sia scatenato tutto questo caso - ha raccontato la pilota Christine Zonca mowmag.com - conosco bene Davide e Matteo e quando ho scoperto che cosa fosse successo li ho sentiti personalmente perché mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento".

Nessuna offesa quindi, per la diretta interessata? "No, assolutamente. Hanno fatto una battuta innocua e genuina, un complimento educato. E parlo anche per l'altra ragazza inquadrata: nessuna di noi due si è sentita offesa da questa storia", ha sottolineato al sito mowmag.com.

E quando ha saputo della sospensione per un Gp di Bobbi e Valsecchi ha pensato che "fosse davvero assurdo: ci sono problemi veri per le donne nel motorsport, io che vivo questo ambiente come pilota lo so bene, e se questa indignazione si concentrasse su altro forse andremmo davvero avanti".

