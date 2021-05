Wanda Nara in perizoma, poi senza reggiseno (guarda): doppietta di lady Icardi

Wanda Nara in perizoma e poi senza reggiseno (guarda): lady Icardi doppietta

Wanda Nara fa doppietta. La moglie di Mauro Icardi (a proposito: l'ex attaccante dell'Inter potrebbe tornare in serie A) si rilassa nella Spa di casa e regala ai suoi follower un paio di foto doc. In perizoma con reggiseno la prima, con un altro perizoma e senza reggiseno la seconda. E domanda: "1 o 2?". Al verdetto dei social l'ardua sentenza...

Irina Shayk, perizoma e via il reggiseno: l'ex di Cristiano Ronaldo va in gol sui social

Irina Shayk regala un video mozzafiato per una nuova campagna pubblicitaria del brand Alo. L'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo (che ora è felicemente sposato con la bellissima Georgina Rodriguez) e Bradley Cooper (con cui ha avuto la figlia, Lea De Seine, nata nel 2017) mostra delle curve strepitose e il perizoma indossato dalla 35enne supermodella russa vale manda in tilt i suoi fans social. Un video imperdibile di Irina.

Wanda Nara, nuova foto dopo quella censurata: lady Icardi fa impazzire i fans

Wanda Nara is back. Nei giorni scorsi le era stata censurata una foto - in cui lady Icardi appariva in t-shirt e perizoma - e lei l'aveva ripubblicata con una stellina sul suo lato B. "Questa foto è stata censurata. I motivi non lo so … chi era? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, libertà e uguaglianza? Non mio ? E altri perché? Siamo nel 2021 o nel 1810 .. un bikini con una maglietta è censura .. Mi piacciono ancora le donne con corpi spettacolari e molte volte mi congratulo con loro in privato o pubblicamente. L’invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare a noi stessi … (aggressività, commenti ecc.) Cominciamo a rispettarci a vicenda in modo che ci rispettino", il suo post a corredo dello scatto.

E dopo la foto censurata, Wanda Nara regala un nuovo scatto in cui il suo spettacolare décolleté fa impazzire i fans...





Elodie: calze a rete e tacchi a spillo, lezioni di danza seducenti

Elodie fa scaldare i social. La cantante ha pubblicato video (e foto) mentre si esibisce in una lezione di danza classica. Brava e ovviamente bella da togliere il fiato. La cantante di Guaranà è con un body nero, calze a rete, ginocchiere e tacchi a spillo. L'ex concorrete di Amici, dopo aver infiammato i cuori del pubblico di Sanremo 2021 ("Bella come una dea", le avevano scritto sui social), manda in delirio i fans. Voto 110 e lode!

Selvaggia Roma senza vestiti: foto da infarto

Selvaggia Roma posta una foto senza veli decisamente spettacolare: curve da sballo per l'ex stella del Grande Fratello Vip 5 'vestita' solo dei suoi tatuaggi. "Questo potrebbe somigliare al paradiso: rimanersene comodi in poltrona a guardare con indifferenza l'affannarsi di chi non riuscendo a brillare di luce propria cerca in ogni maniera di offuscare la tua ovviamente senza riuscirci e, anzi, ottenendo solo di offendere la propria intelligenza, posto che ve ne sia una, ma ho dei dubbi... ...😂 A dire il vero per essere perfetto ci vorrebbe uno Spritz", scrive la bellissima Selvaggia Roma nel post su Instagram a corredo dello scatto.

Justine Mattera senza reggiseno

"L'estate dietro l'angolo": Justine Mattera lancia la stagione più calda dell'anno con una foto bollente. La showgirl - cappellino e shorts di jeans - si mostra senza maglietta e reggiseno. Uno spettacolo.

Elettra Lamborghini si toglie il reggiseno

Elettra Lamborghini mostra i piercing sulla schiena ai suoi fans. L'opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 posa di spalle, lasciando intravedere anche un 'angolo' del suo seno nudo. "Non li mostro mai così tanto ma adoro i miei piercing sulla schiena", scrive la showgirl. "Ti amo", scrive il marito Afrojack.

Wanda Nara esplosiva in allenamento

Wanda Nara pubblica sui social il suo workout. Gli allenamenti della moglie di Mauro Icardi fanno esplodere il web: la showgirl argentina è esplosiva (décolleté da urlo) e in formissima.

Ines Trocchia in perizoma: lato B da sogno

Ines Trocchia fa sognare i suoi fans. La modella, nota tifosa dell'Inter, ha posato su Instagram due foto con un perizoma che esalta il suo lato B da urlo.

"Laundry time", scrive Ines nella didascalia. "The perfect outfit", commenta Claudia Romani.

Anna Falchi foto da infarto per festeggiare Lazio-Milan 3-0

La Lazio torna a sognare la Champions League dopo il 3-0 ai danni del Milan e Anna Falchi festeggia con una foto da infarto. La showgirl commenta: "Che partita stasera la mia Lazio! Tornato il ns Simone Inzaghi, leader e punto di riferimento per la squadra. Ed eccomi qui con #imieiattimi per festeggiare una bella vittoria dopo un’amara sconfitta. Ottimo Correa e fantastico, come sempre Ciro Immobile"

Alessia Marcuzzi, video da sogno: "Le gambe più belle del pianeta terra"

"We should be dancing, romancing, in the east wing", scrive Alessia Marcuzzi sui social (citando la canzone "Leave the Door Open" di Bruno Mars). La showgirl posta un video del passato, girato in una camera d'hotel durante uno shooting. Giacca aperta, tacco alto e follower che applaudono alla sua bellezza. "Le gambe più belle del pianeta terra", si legge tra i commenti. "Sei la fine del mondo", scrive Laura Chiatti. "Bona", commenta Marina La Rosa.

Miriam Leone, doccia bollente: via i vestiti

"Sabato alla discoteca", Miriam Leone ci scherza su ripensando a quelle serata che si potevano passare fuori prima della pandemia covid, mentre ora gli italiani devono vivere l'ennesimo weekend tra coprifuoco, restrizione e locali serali chiusi. L'ex Miss Italia aggiunge a corredo del messaggio un poker di hastag: #iweekendinpandemia, #quantomenopuliti, #malucchiffári oltre a quello che ama di più, #accussí. Di sicuro la foto di Miriam Leone è bel regalo per i suoi tanti follower (1,3 milioni su IG)



L'attrice siciliana (ex Miss Italia) nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno (36 candeline) facendo un brindisi virtuale con i suoi follower: "Di compleanni durante una pandemia mondiale ... Italian style", aveva scritto Miriam Leone, postando un video con bicchiere in una mano, mentre con l'altra stava preparando la cena.

Elisabetta Canalis, zip della tuta giù: scollatura da infarto

Come essere super sensuali con una tuta? A lezione da Elisabetta Canalis. Passano gli anni e l'ex velina è proprio come il vino buono: migliora sempre. Nell'ultimo post social eccola con abbigliamento ginnico sulla Merlose Avenue in California, probabilmente pronta per uno dei suoi allenamenti. Eli mostra un bicchiere, forse di caffè e scrive: ’I'm thirsty” (“Ho sete”). I fans sono decisamente colpiti: "Così me fai svenì!" le scrivono. "Qui siamo su un altro pianete altro che Belen", commenta un fans.

Maddalena Corvaglia senza reggiseno. "Non ascoltate chi si arroga il diritto di dirvi come dovreste essere"

Maddalena Corvaglia posta tre foto in bianco e nero sui social molto belle. L'ex velina si mostra senza reggiseno mostrando tutto il suo sex appeal. Ma ancora più bello delle immagini e il messaggio che consegna insieme al post. "Per anni ho visto la mia immagine riflessa negli occhi degli altri, ascoltavo consigli che non avevo chiesto ed accettavo sentenze che sapevo essere sbagliate", esordisce la showgirl. E pone una domanda: "A voi è capitato per caso di sentirvi dire una frase del genere? 'Sei troppo magra, mangia! Sei ingrassata, non mangiare! Sei troppo muscolosa! Ora sei giusta: non cambiare! Troppo mascolina! Troppo sexy: volgare! Bella ... ma troppo tatuata! Donna oggetto... soggetto ... complemento oggetto. 😄' Giusto per citarne alcune....". La conclusione è da applausi: "Non ascoltate chi si arroga il diritto di dirvi come dovreste essere. Vi è già capitato?". Nei giorni scorsi Maddalena Corvaglia sulla rottura con Elisabetta Canalis dopo un'amicizia lunga vent'anni, dai tempi in cui erano Veline a Striscia la Notizia aveva detto: "Preferisco non parlarne. E' un grande dolore", le sue parole al Quotidiano Nazionale

Belen Rodriguez, via il reggiseno: le foto bollenti dalle Maldive

Belen e Antonino Spinalbese si sono concessi un po' di relax sotto il sole delle Maldive. La coppia ha anticipato le vacanze perché in estate nascerà la sua Luna Marie, ma il viaggio è anche di lavoro visto che la showgirl spagnola sta facendo uno shooting in costume da bagno, firmato dal brand che ha lanciato insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Belen mostra il pancione nudo e in bikini, ma anche un paio di foto vedo-non vedo senza reggiseno ("Viviendo fuerrte", scrive aggiungendo un cuore al commento) che entusiasmano i fans.

Chiara Nasti, scollatura atomica e pink Ninja

Chiara Nasti posta due foto sui social con un primo piano da lasciare senza fiato: bellissimo il suo viso, superbo il décolleté. Nessun commento in didascalia se non l'emoticon di un bacio che i quasi 2 milioni di follower dell'influencer sicuramente hanno apprezzato.

Poco prima, Chiara (vittima tra l'altro nelle scorse ore di uno scherzo de Le Iene insieme alla sorella Angela Nasti: entrambe si sono trovate per 24 ore senza poter usare il cellulare) aveva fatto un altro gradito regalo ai suoi fans, pubblicando un video in cui si era mostrata nella veste (sensualissima) di Pink Ninja.

Elisabetta Canalis sul divano: bikini e stivali: Eli da sogno

"Quale canzone vi ha tenuto più compagnia negli ultimi mesi?", chiede Elisabetta Canalis ai suoi quasi 3 milioni di follower? L'ex velina lo domanda a corredo di un post in cui mostra due foto sdraiata sul divano della sua casa di Los Angeles: bikini e stivali, mani e capelli che le coprono il viso in una posa molto sensuale. Eli è assolutamente irresistibile.

Federica Pellegrini con gli slip a letto: una foto Divina

Federica Pellegrini è in formissima. La Divina del nuoto italiano si prepara in vista di una stagione caldissima (dopo il recente trionfo negli ascolti tv con Italia's Got Talent): dagli Europei (di Budapest dal 10 al 23 maggio 2021) alle Olimpiadi di Tokyo (da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto) si prospetta un 2021 pieno di grandi impegni. "Ultimi giorni di pacchia vera e si ritorna a regime militare", scrive la fuoriclasse veneta mentre sorseggia una tazza di caffè a letto. Senza trucco con un paio di occhiali e le sue splendide gambe in vista.

Emily Ratajkowski, bikini a un mese dal parto

Emily Ratajkowski è diventata mamma di Sylvester Apollo l'8 marzo: la supermodella a un mese da parto che ha visto la nascita del suo primogenito (avuto dal marito Sebastian Bear-McClard mostra sui social una forma perfettamente, esaltata dal suo bikini. E nel video sfoggia un lato B da urlo

Alessia Marcuzzi si teletrasporta: bikini da sogno

"Teletrasporto", scrive Alessia Marcuzzi sui social e posta foto e video in bikini al mare: la conduttrice Mediaset è nell'acqua immersa in un'atmosfera di estate e vacanze che fa sognare i suoi fans. E nel filmato il lato B di Alessia è ancor più da sogno...

Valeria Marini mostra il 'bikini selvaggio' per Supervivientes. Che feeling con Gianmarco Onestini a Supervivientes

Valeria Marini prima di iniziare la sua avventura a Supervivientes (l'Isola dei Famosi spagnola) aveva mostrato sui social il contenuto della valigia. Tra gli indumenti spicca un “bikini un po’ selvaggio e otro rojo porqué rojo en Spagna es rojo", dice la soubette che racconta di essere "enamorada della Spagna e di tutta la gente española". Nel 'guardaroba' per l'isola iberica ci sono poi "maglion", un “pantalon” e dei fuseaux “para ponerme para mosquitos“.

Anna Falchi si spoglia per la Lazio: via il reggiseno

Anna Falchi da sogno. La foto postata dalla soubrette nel weekend di Pasqua per festeggiare la vittoria della sua amata Lazio ha lasciato i tifosi biancocelesti (e non) senza fiato. "Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e, per fortuna, e’ arrivata la zampata del ns Caicedo in #zonacaicedo che non delude mai!!!! Sempre Forza Laziooooooo!!!", ha scritto la showgirl dopo il successo per 2-1 della Lazio sullo Spezia. Tre punti che d'oro che lasciano aperti i sogni Champions. I tifosi degli aquilotti e Anna Falchi sono autorizzati a sognare...

Valentina Ferragni foto senza reggiseno: esplosiva. Chiara (Ferragni): "Ma wow"

Valentina Ferragni regala una foto mozzafiato dalle spiagge della Versilia: chiodo aperto che lascia intravedere il seno. E scherza con i follower: "I pushed my b... to make them look bigger" ("Ho tirato su le t... per farle sembrare più grosse"). La sorella, Chiara Ferragni approva: "Ma wow". Nei giorni scorsi Valentina aveva postato un video di pole dance: "Non mi sono mai sentita così bella nel mio corpo, non mi sono mai sentita così forte e potente. Le persone giudicheranno sempre il mio corpo, ma non mi interesserà più".

Alessia Marcuzzi, selfie in hotel

Alessia Marcuzzi conquista ancora una volta i suoi follower con uno scatto che esalta la sua bellezza. La presentatrice posta un selfie con reggiseno nero e occhiali scuri. 'Metti una sera in hotel', scrive. "Unica', 'Adoroh', 'Stupenda', si sprecano i commenti di approvazione per la bella Alessia.

Ilary Blasi nella vasca, Elettra Lamborghini: "Bonaaa". E Francesco Totti...

Ilary Blasi posta una bella foto in bianco e nera nella vasca. Un po' di relax dopo la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021 (ricca di colpi di scena e con Tommaso Zorzi che ha rischiato un clamoroso spolier in diretta). La presentatrice del reality di Canale 5 ha in mano un calice. E Francesco Totti ci scherza su: "Quella era acqua sicuramente". L'opinionista dell'Isola, Elettra Lamborghini, invece si sofferma sulla bellezza sfavillante di Ilary Blasi e commenta: "Bonaaa"

Alessia Marcuzzi nuda abbracciata a un modello bellissimo

Alessia Marcuzzi crea una linea di bellezza unisex: iniziativa molto bella, la conduttrice de Le Iene debutta con una serie di prodotti per il corpo. Lo spot lascia il segno dimostrandosi subito molto efficace: la showgirl è senza vestiti avvinghiata a un giovane modello. Uno scatto artistico molto apprezzato dal pubblico dei social. “Adesso tu mi devi spiegare perché non hai scelto me come modello. Cos’ha quello lì che io non ho?”, il commento scherzoso dell’amico Rudy Zerbi.

Wanda Nara, selfie in ascensore: vestito scollato, fans in estasi: "Che bomba"

Il selfie in ascensore di Wanda Nara fa impazzire i suoi follower. Lady Icardi è uno spettacolo. L'occhio di molti follower cade su una scollatura da 10 e lode. "Che bomba", "Ti amo", sono alcuni tra i tanti commenti di apprezzamento per la moglie dell'attaccante in forza al Psg. Wanda a corredo della foto tra l'altro ha fatto una domanda che ha aperto il dibattito nel suo pubblico: "La fiducia sale le scale e scende in ascensore ... sei d'accordo? Non mi fido mai due volte della stessa persona .. dovremmo dare una seconda possibilità?". Tra l'altro sono i tanti i fans italiani che sentono la mancanza di Wanda Nara e Icardi: chissà che in estate Maurito, dopo due anni a Parigi, non possa tornare in qualche top club di serie A. Qualche rumors di calciomercato fa ben sperare...

Cecilia Rodriguez mozzafiato, prova costume: lato A e lato B.... Le foto

Cecilia Rodriguez posta un paio di foto in bikini che lasciano senza fiato i suoi quattro milioni di fans su Instagram. La showgirl argentina indossa un modello disegnato da lei e dalla sorella Belen (hanno creato marchio di costumi Me Fui). E se il lato A mostra un fisico esplosivo...

... il lato B è da standing ovation. "Wow Chechu che spettacolo, fondo schiena perfetto", le scrivono i fans. Piovono like. I complimenti sono per Cecilia e anche per i bikini. "Sei pazzesca Chechunita, ❤️❤️❤️ costume fantastico". "Nuova collezione spettacolare brava Chechu".

Elisabetta Canalis: vestito trasparente, lato b a sogno e tacco alto

"Cloudy", scrive Elisabetta Canalis. Per fortuna c'è lei, raggio di sole che spazza le nuvole sul cielo di Milano. La showgirl sarda posta un video inn cui appare con un abito attillato che esalta il suo fisico perfetto: lato B da sogno e trasparenze che ipnotizzano i milioni di fans di Eli. "La leggiadria, la spontaneità, la naturalezza", le scrive uno dei suoi follower tra i tantissimi commenti di apprezzamento.

Taylor Mega: "Parlami alle spalle se ci riesci". Le foto da sogno

Taylor Mega fa una passeggiata nelle vie del centro di Milano (galleria Vittorio Emanuele II) e regala un paio di foto assolutamente mozzafiato. "Parlami pure alle spalle se ci riesci...", scrive la 27enne modella e influencer (2,5 milioni di follower su Instagram) sfoggiando un completo salmone e dei pantaloncini cortissimi. "Ma allora esistono le dee", "Favolosa", commentano i fans di Taylor Mega. E sono oltre 400mila like in pochi giorni.

Caterina Balivo, vestitino da sogno in onore di Sanremo 2021

"Divanati per #Sanremo? 🤪" scrive Caterina Balivo su Instagram. La bella e amatissima presentatrice napoletana (recentemente protagonista in giuria nel Cantante Mascherato 2 che ha visto la vittoria di Red Canzian) sfodera un vestito che i suoi follower approvano con like e commenti entusiastici. "Divanato davanti a Caterina divina", "Segni particolari: bellissima", "Caterina sei Meravigliosa" si legge tra i tanti messaggi d'amore che il pubblico social invia a Caterina Balivo.

Elisabetta Canalis, rosso fuego: Eli lancia la sfida a Tokyo de La Casa di Carta

Elisabetta Canalis si mostra tutta in rosso stile Tokyo de La Casa di Carta (serie cult di Netflix). Anzi, precisa: "Io sono Milano", è il post divertente - corredato da una emoticon che ride - della showgirl sarda con tanto di hastag #lacasadepapel. “Staresti benissimo, nella serie tv, Elisabetta!!❤️❤️“, le scrive uno dei suoi milioni di fans. Come dargli torto?

Nelle scorse ore Elisabetta Canalis aveva postato una foto allo specchio che ha fatto impazzire i suoi followers...

Anna Tatangelo, abito trasparente che seduce i suoi followers. Le foto

Anna Tatangelo regala uno scatto social in cui è bellissima e intrigante. Abito da sera totalmente trasparente nella parte bassa.

"Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre.Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato.Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che “salire su un palco” o “giocare con l’immagine”, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano “due cose distinte e separate”.La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma LA famosa TATANGELO...ma ragazzi la seconda sono io, ANNA.Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia , proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su ANNA o su LA TATANGELO? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico....", scrive a corredo del post.