Wanda Nara e la sospetta leucemia: gli aggiornamenti dall'Argentina

Wanda Nara potrebbe soffrire di leucemia

Wanda Nara soffrirebbe di leucemia secondo quanto ha spiegato nelle scorse ore Jorge Lanata, giornalista argentino, nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. Stando a queste indiscrezioni la moglie di Mauro Icardi si sarebbe recata in ospedale dopo forti dolori addominali e dai vari accertamenti medici sarebbero emersi dei valori alterati: secondo i media sudamericani, l'imprenditice e showgirl (premiata nei giorni scorsi con l'Oscar della tv argentina per la sua partecipazione dei mesi scorsi al 'Cantante mascherato') avrebbe i globuli bianchi alti e la milza dilatata.

Wanda Nara sarebbe stata dimessa dall'ospedale: in programma nuovi esami medici approfonditi

A causa del malore, Wanda Nara sarebbe stata costretta a rimandare il viaggio in Europa che aveva in programma con Icardi e i figli. Dopo quanto scritto e detto dai media argentini non è stata rilasciata alcuna dichiarazione pubblica o bollettino medico sulle reali condizioni di salute della moglie di Icardi. Sempre stando alla versione di siti, radio e giornali locali, la procuratrice di Mauro Icardi sarebbe stata dimessa dall'ospedale in attesa di effettuare ulteriori controlli medici approfonditi. Al momento l’unica persona vicina a Wanda Nara ad aver parlato è suo padre Andres che a un programma argentino ha raccontato di aver raggiunto l’ospedale per avere informazioni sulla figlia, ma era già stata dimessa