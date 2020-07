Zanardi, il bollettino: "Condizioni stazionare, la prognosi resta riservata"

Restano stazionarie le condizioni di Alex Zanardi ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario delle Scotte dallo scorso 19 giugno, come dice l'ultimo bollettino emesso dall'azienda ospedaliera. Zanardi, sottoposto lunedi scorso ad un secondo intervento neurochirurgico, è tenuto in coma farmacologico e la sua prognosi resta riservata, vista la situazione neurologica ancora grave. Non verranno diramati altri bollettini medici sulle condizioni del quattro volte campione paraolimpico fin quando non ci saranno “sviluppi significativi”. Questo in accordo con la volontà famiglia.