Sul sì al Mes il Pd non arretra. "Discussione completamente aperta"

"La discussione è completamente aperta su questo punto". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Delrio, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, a questo punto, dopo che il Movimento 5 Stelle ha ribadito il suo no, la partita del Mes sia chiusa e l'Italia quindi non attiverà il Meccanismo Europeo di Stabilità.



LA SPACCATURA NEL CENTRODESTRA E' PROFONDA

Ue, Salvini: dibattito surreale su soldi del Monopoli - "Sui fondi europei stiamo parlando dei soldi del monopoli: se va bene forse arriveranno tra un anno ma metà delle imprese tra un anno non ci sarà più. Facciamo un dibattito surreale sul Recovery fund e sul Mes". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, presentando le proposte del Carroccio per sbloccare i cantieri.

Mes: Mule', FI non ha problemi a votarlo, Conte convinca M5s - "Forza Italia ritiene in maniera coesa e convinta che se il Mes e' senza condizionalita', e lo e' perche' il nuovo meccanismo non prevede la Troika o l'intervento di autorita' sovranazionali sull'Italia, e se i tassi di interesse per restituire quanto preso sono addirittura sotto lo zero in 7 anni o allo 0,1% se restituiti in 20 anni, non abbiamo nessun tipo di problema a votarlo e anche convintamente perche' come ripetuto dal presidente Berlusconi servono per la sanita', per ospedali, medici e infermieri. Non c'e' alcun tipo di riserva da parte nostra e non c'e' una sola ragione per dire di no a questi 37 miliardi. Provi Conte attraverso una delle sue acrobazie semantiche a convincere i suoi 5stelle come fatto in precedenza con Tav, Tap e Ilva". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo questa mattina a Start Sky.