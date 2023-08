Telefonate moleste, Capitanio (Agcom): "Individuate e multate due società"

"Finalmente arrivano i primi provvedimenti per cercare di arginare il fenomeno delle telefonate moleste. Agcom ha deliberato due pesanti sanzioni nei confronti di due società italiane che hanno consentito a una impresa estera, priva di autorizzazioni e quindi abusiva, di tempestare i cittadini italiani con comunicazioni stalkerizzanti. Questi provvedimenti, insieme al recente codice di autoregolamentazione adottato insieme alle associazioni di call center e agli operatori telefonici, dimostrano l'impegno messo in campo dall'Autorità per debellare un fenomeno che sta pesantemente disturbando la qualità della vita dei cittadini".

Lo dichiara il Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio.

"Le società sanzionate - spiega Capitanio, relatore dei provvedimenti - erano autorizzate sul territorio nazionale esclusivamente quali operatori di transito (carrier), ma hanno permesso ad altre organizzazioni straniere (prive di autorizzazione) di effettuare chiamate con CLI “sospetto” veicolate verso la rete degli operatori interconnessi.

Di fatto queste società italiane, in assenza di regolare contratto di interconnessione, hanno consentito ad una società estera non autorizzata di utilizzare numeri mobili e personali, già assegnati ad altri operatori autorizzati in Italia, senza compiere le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio partner commerciale. Ciò ha generato chiamate con CLI modificato in violazione del Piano nazionale di numerazione. Questo, per intenderci, è il fenomeno per cui quotidianamente riceviamo decine di telefonate da sconosciuti numeri di cellulare anche dopo aver aderito al Registro delle opposizioni. Bene dunque questi primi durissimi provvedimenti".

IL CLI SPOOFING

Il cosiddetto Cli Spoofing è la tecnica che consente alla parte chiamante, alla rete di origine e/o alla rete di transito, di manipolare le informazioni contenute nel campo CLI (Calling Line Identification), con l’effetto finale di impedire, al soggetto che riceve la chiamata, l’individuazione corretta della linea chiamante e anche la possibilità di richiamare il numero chiamante.

Attraverso questa pratica alcune aziende di marketing telefonico, eludendo la normativa e la regolamentazione di settore, ottengono una numerazione “pulita” da utilizzare per inoltrare chiamate promozionali.

In particolare, il numero telefonico utilizzato, ad una prima verifica, non risulta solitamente ricompreso tra quelli comunicati al ROC da società esercenti l’attività, ad esempio, di call center.

La tecnica utilizzata rende quindi difficoltosa l’individuazione dei soggetti che eludono la normativa vigente, in special modo se l’identificativo (ID) chiamante sfrutta canali transnazionali dove il controllo esercitato all’origine potrebbe non essere particolarmente incisivo. In questo caso sono state fondamentali alcune dettagliate segnalazioni da parte degli utenti