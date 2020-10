E’ morta Donatella Carmi Bartolozzi, una vita spesa al servizio del prossimo

E' morta dopo una lunga malattia, Donatella Carmi Bartolozzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze. Aveva 71 anni. Nata il 10 agosto 1949, era la figlia di Alberto Carmi, fondatore della allora Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 è entrata nel Comitato di Indirizzo della Fondazione CR Firenze; nel 2010 è passata nel Consiglio di Amministrazione e nel 2013 è stata nominata Vice Presidente.

E' morta dopo una lunga malattia, Donatella Carmi Bartolozzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze. Aveva 71 anni. Nata il 10 agosto 1949, era la figlia di Alberto Carmi, fondatore della allora Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2004 è entrata nel Comitato di Indirizzo della Fondazione CR Firenze; nel 2010 è passata nel Consiglio di Amministrazione e nel 2013 è stata nominata Vice Presidente. Sposata col noto antiquario fiorentino Massimo Bartolozzi con cui ha avuto due figlie Benedetta e Francesca che le hanno dato quattro nipoti da lei tanto adorati, da circa 30 anni si dedicava ai malati oncologici ed entrando nelle problematiche legate alla cura delle malattie gravi e del fine della vita. Da questa esperienza è nato il suo forte impegno perché le cure palliative che allora erano state avviate da un gruppo di anestesisti del servizio pubblico venissero estese ad un pubblico più ampio e si radicassero nella nostra città. Così è nata la Fondazione FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia) che ha avuto, nella fase iniziale, il determinante sostegno economico di Wanda Ferragamo e di altri soci che Donatella trovò tra le sue amicizie. Una esperienza allora all'avanguardia in questo ambito che è oggi riconosciuta come un modello a livello nazionale. In questi ultimi 20 anni la vita di Donatella Carmi si è divisa equamente tra gli impegni familiari e quelli delle due fondazioni cui apparteneva.

Il suo impegno si è anche esteso all’ ambito educativo, culturale (da oltre un anno era diventata Consigliere della Fondazione Palazzo Strozzi) sociale e per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute. A Donatella si devono 2 manifestazioni che tanto successo hanno riscosso nella nostra città quali il ciclo di incontri “Sulla Scia dei giorni” e “L’Eredità delle Donne” insieme alla pubblicazione di alcuni libri per i ragazzi più giovani sul tema della gentilezza. ''Sono e siamo tutti - ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - profondamente addolorati. Abbiamo perso una grande donna e una cara amica. Crediamo che il miglior modo per onorarne la memoria sia dedicarle la prossima edizione del festival 'L'Eredità delle Donne' che sta per cominciare e che lei ha fortemente voluto e a cui ha destinato tante energie''. ''Per Donatella la Fondazione CR Firenze, di cui era vicepresidente, era una sua seconda casa e lei è stata una preziosa ambasciatrice dei suoi valori fondanti e del suo ruolo in città''.

''Ne abbiamo sempre ammirato la voglia di vivere - aggiunge - nonostante la sofferenza dell'ultimo periodo, il suo sorriso contagioso e la capacità di lavorare assieme. Il suo entusiasmo e la sua sensibilità l'hanno portata a ideare due delle iniziative più significative della recente storia della Fondazione e che sono emblematiche del suo carattere e del suo desiderio di incontrare tutti e di dialogare con tutti: il festival 'L' Eredità delle Donne' che sta per cominciare nella sua terza edizione e che le dedicheremo e il ciclo di incontri 'La scia dei giorni' giunto alla quinta edizione e prossimo all'avvio''.

''Essi dimostrano - dichiara ancora Salvadori - quanto Donatella credeva nella Fondazione e nella sua preziosa funzione in città avendone respirato in famiglia, grazie a suo padre Alberto, l'anima e i principi ideali e morali. Andremo avanti nel nostro percorso al servizio del territorio anche per onorare la sua memoria e per ricordarla nella storia della nostra Fondazione. Non potremo mai dimenticare la nostra grande e cara Donatella''.