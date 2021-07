Forte dei Marmi, riflettori puntati sui piatti di “A tavola sulla Spiaggia”

Si svolgerà per il secondo anno a porte chiuse, alla Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, il concorso gastronomico “A tavola sulla spiaggia”, ideato 29 anni fa dal pr e comunicatore fiorentino Gianni Mercatali.

Non più a fine agosto come da tradizione, anche per evitare sorprese dell’ultimo minuto dal fronte Covid, ma a fine luglio, e per la precisione i giorni mercoledì 28 e giovedì 29. I tavoli della giuria saranno quattro, predisposti a perimetro sulla tradizionale pista da ballo. 40 metri per 40 giurati con un distanziamento fra loro di un metro. Rigidi ma necessari controlli di sicurezza secondo un preciso e dettagliato protocollo redatto da una società del Gruppo Gelati di Parma leader per i servizi di qualità e certificazione nella ristorazione. La manifestazione, presentata dalla conduttrice tv ed esperta di bon ton Annamaria Tossani proclamerà il “Piatto Forte” 2021 dedicato a Forte dei Marmi la cui Amministrazione Comunale anche quest’anno ha rinnovato il Patrocinio. Lo “scolapasta d’oro” creato da Petruzzi & Branca di Brescia sarà il simbolo della vittoria in questo originale talent mondano-gastronomico. Il Primo Premio Assoluto della Giuria Stampa sarà invece dedicato al Parmigiano Reggiano mentre il Premio Rodo, griffe italiana che produce borse, verrà assegnato al concorrente più elegante. “Siamo orgogliosi di sostenere 'A Tavola sulla spiaggia – afferma il presidente del consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli - il settore della ristorazione è stato uno dei più colpiti dalla pandemia, ma speriamo che, anche grazie a iniziative come questa, possa presto ritornare ad essere il palcoscenico naturale dei prodotti italiani d'eccellenza". Tra gli otto concorrenti di questa ventinovesima edizione, che saranno giudicati da giornalisti, produttori di vini e ristoratori, l’attore toscano Luca Calvani, il musicista Johnny Charlton, ex chitarrista dei 'The Rokes' oggi pittore affermato con la passione per la cucina, che ha deciso da qualche anno di trasferire la propria residenza in Toscana. La manifestazione è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di Carla e Gherardo Guidi, titolari da oltre 40 anni della Capannina. Sono passati 29 anni da quando Gianni Mercatali mi propose la realizzazione di una manifestazione che era un’autentica novità – sottolinea Gherardo Guidi - capii subito l’originalità e la bontà del suo progetto, tra l’altro in un momento in cui il tema della cucina non era così popolare come adesso tra il pubblico e tra i mezzi d’informazione. Ho avuto ragione a credere in questa idea che grazie a un’ottima organizzazione negli anni è diventata un vero e proprio format, consolidandosi e ottenendo il successo che merita. Anche quest’anno la Capannina è pronta ad accogliere partecipanti e giuria con quell’atmosfera che ben si abbina alla filosofia della manifestazione. Il servizio di catering, come sempre, sarà curato da Guido Guidi Ricevimenti che in poco più di 2 ore servirà con la sua squadra a 40 giurati 8 proposte gastronomiche cambiando 320 piatti e 8 vini sostituendo 320 calici da degustazione. Tema dominante anche in questa edizione, è il recupero, la cucina del riciclo, ovvero la sublime arte di preparare pietanze buone e salutari senza buttar via niente. Tanto che anche quest’anno gli organizzatori hanno invitato tutti i partner a donare propri prodotti al Banco Alimentare della Toscana. In più, questa è un’edizione a metà strada tra il “green power” e le cinquanta sfumature… di verde. L’obiettivo è rivalutare il ruolo delle verdure nelle cucine casalinghe, elevando così l’universo vegetale a protagonista assoluto delle ricette in gara. Bando agli integralismi, però: carne e pesce continueranno ad essere presenti, come avviene ogni estate, ma i riflettori saranno accesi su ortaggi, legumi, verdure e così via, per affrancarli da quel ruolo di mero accompagnamento che troppo spesso hanno ingiustamente rivestito. Non più semplici contorni o comparse, insomma, ma primi attori. In fondo è un trend che chef e appassionati di fine dining conoscono già bene, dal momento che la riscoperta della componente vegetale è al centro dei menù allestiti dai più attenti e sensibili interpreti della cucina contemporanea. Anche quest’anno per motivi tecnici i concorrenti saranno otto, suddivisi nelle quattro categorie di antipasti, primi, secondi e dolci anche se, sulla spiaggia, tradizionalmente queste categorie spariscono. In abbinamento altrettanti vini. Tra le aziende protagoniste di questa XXIX edizione i vini da Bolgheri di Donne Fittipaldi e da Panzano in Chianti l’Azienda Agricola Carobbio. Per la ristorazione dalla Maremma Alessandro Rossi del ristorante Gabbiano 3.0 una stella Michelin, da Lucca Cristiano Tomei del ristorante L’Imbuto una stella Michelin. Non mancherà l’ormai fedele Gianfranco Vissani oltre agli amici ristoratori stellati della Versilia e, per la prima volta, il pizzaiolo Romualdo Rizzuti dalle sue “Follie di Romualdo” di Firenze che anche quest’anno hanno conquistato tre spicchi dalla Guida del Gambero Rosso.