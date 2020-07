Francesco Gabbani in concerto al festival a Mont’Alfonso sotto le stelle

Saranno due le tappe di Francesco Gabbani al festival Mont’Alfonso sotto le stelle di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Al già annunciato concerto di giovedì 13 agosto, sold out in prevendita, si aggiunge la data di venerdì 14 agosto.

Francesco Gabbani porterà in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego. Un tour studiato ad hoc per questa estate 2020, quello di Francesco Gabbani, per poter tornare finalmente dal vivo e ritrovare i suoi sostenitori. Un tour che Gabbani ha fortemente voluto per lanciare un segnale di speranza per un settore - quello dello spettacolo - in profonda sofferenza in questo periodo così difficile.



In occasione degli spettacoli e delle serate di cinema, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza di Mont’Alfonso (a 600 metri dalla Fortezza) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana. I portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza.

Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (tel. 0583 641007) dove, lo ricordiamo, sono reperibili anche i biglietti per i portatori di handicap. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Main sponsor: Conad Nord Ovest. Sponsor: Guidi Gino SpA, Lunardi Movimento Terra, Cartiere Carrara, Numeria Sgr SpA. Media Partner: Noitv, Radio Bruno.

I biglietti per questo nuovo appuntamento – posto unico 28,75 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, nei punti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - attenzione, negozi Coop temporaneamente inattivi) e su www.ticketone.it. Info tel. 0583 641007 – 055 667566.