Gran Premio del Mugello: 20 persone sanzionate e 2 denunciate dalla Polizia

Gli agenti hanno anche denunciato due giovani di 20 e 25 anni, trovati entrambi all’ingresso della struttura in possesso di “pass” per l’accesso alla gara falsi, con tanto di fotografie e generalità di entrambi.

Si è svolta ieri la gara del Gran Premio di F1 all’autodromo del Mugello che ha visto assicurati i servizi di ordine e sicurezza pubblica delle Forze Polizia predisposti dal Questore di Firenze. Nel corso del servizio la Polizia di Stato ha fermato 20 persone, tra i 20 e i 56 anni, che avevano scavalcato la recinzione esterna. Gli agenti hanno anche denunciato due giovani di 20 e 25 anni, trovati entrambi all’ingresso della struttura in possesso di “pass” per l’accesso alla gara falsi, con tanto di fotografie e generalità di entrambi.

Provenienti da ogni parte d’Italia e 4 dalla Germania, tutti dovranno rispondere della violazione prevista dall’art 1 quinquies co. 7 Legge 88/2003 che sanziona chiunque entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso con una multa da 103 a 516 euro. Sono invece scattati 3 mesi di fermo amministrativo per una Lamborghini e conseguente multa per il proprietario: il veicolo è stato trovato senza targa anteriore da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Quando è stato fermato, l’automobilista stava guidando sul viale dell’Autodromo in prossimità di uno dei parcheggi.