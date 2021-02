Grandi Cru della Costa Toscana, il nuovo presidente eletto è Duccio Corsini

Cambio al vertice dell’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana con l’elezione del nuovo presidente Duccio Corsini, socio fondatore e titolare di Tenuta La Marsiliana (GR) che subentra a Ginevra Venerosi Pesciolini, socio fondatore e titolare della Tenuta di Ghizzano (PI).

Duccio Corsini subentra in un momento storico unico di grande difficoltà economica per le aziende vitivinicole, ed è chiamato a svolgere un’azione di guida e di indirizzo per la crescita e la promozione della viticultura enologia della Costa Toscana.

Duccio Corsini, socio titolare di Tenuta Agricola Marsiliana e Villa Le Corti s.pa., della quale è attualmente Amministratore Unico e Direttore, rappresenterà per l’Associazione Grandi Cru un ambasciatore attivo e propositivo della produzione vitivinicola della Costa Toscana, in continuità con un impegno personale e professionale per l’enologia della regione, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vino Chianti Classico e della Fondazione per la tutela del Chianti Classico, fondatore e membro del consiglio di amministrazione di San Casciano Classico, delegato di zona dell’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze.

I Grandi Cru della Costa Toscana nascono il 15 maggio 2003 a Bolgheri, nel cuore dell’enologia di Costa, con 12 soci fondatori che condividono in uno statuto la volontà e l’impegno di difendere, promuovere e diffondere la cultura della qualità della produzione vinicola dei territori di Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto. Una fascia di terra che si affaccia sul mar Tirreno, quel mare che con i suoi venti ed i suoi profumi rende questala zona area qualcosa di assolutamente unica. Oggi il mare non è più il solo elemento che accomuna le produzioni di vino da Nord a Sud. Negli anni l’Associazione si è dimostrata presente e propositiva in attività di valorizzazione e promozione in tutte le sedi e con ogni possibile modalità raggiungendo importanti traguardi in primis il riconoscimento nel 2010 della denominazione Costa Toscana IGT.

Grande importanza riveste l’Anteprima Vini della Costa Toscana, ormai consolidato appuntamento tra wine lovers e operatori di settore, con masterclass e degustazioni di Decanter e Falstaff. L’Associazione cura alcune degustazioni delle Guide dei vini per le zone di Lucca, Pisa e Massa Carrara e condivide uno spazio di esposizione e vendita presso l’enoteca dell’aeroporto di Pisa. Dal 2020, in risposta al fermo eventi imposto dal Covid-19, i Grandi Cru si sono messi in viaggio con ApeWine, un progetto innovativo di enoteca itinerante e marketing territoriale. Oggi 65 produttori della Costa Toscana si riconoscono in questa Associazione spinti dalla volontà di dare valore alla valorizzare la propria sapienza identità nella consapevolezza di essere a tutti gli effetti diversi ma uguali, di far parte si di un terroir eterogeneo ma allo stesso tempo di voler fortemente diffondere l’idea di una coscienza unica, sia per intenti sia che per obiettivi.