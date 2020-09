Le Radici dell’Arte, nasce un nuovo appuntamento con l’arte in Toscana

Una iniziativa di Philippe Austruy, collezionista e mecenate, e Lorenzo Fiaschi, co-fondatore di Galleria Continua, che si sono incontrati per la prima volta in Toscana e, mossi da un’istintiva amicizia e da una convergenza intellettuale, hanno elaborato un ambizioso progetto sull’arte contemporanea.

Nasce una nuova iniziativa artistica a Tenuta Casenuove (Panzano in Chianti), nella quale un artista è invitato a fare esperienza di questi luoghi e a creare un’opera in situ: installazioni permanenti in sintonia e di dialogo con i paesaggi e gli uomini che li modellano. Nel corso dell’anno, il calendario sarà costellato anche da esposizioni temporanee. Accolte nella magnifica Sala delle Volte della Tenuta, arricchiranno i visitatori proponendo delle esperienze continuamente rinnovate. Infine, nel centro di Panzano, è stato creato un nuovo spazio, «Il Vino dell’Arte», che fonde l’amore per il vino con quello per l’arte. Un unico ambiente per la degustazione dei vini e una galleria d’arte, facile da individuare per i numerosi visitatori di passaggio in paese.

«Le Radici dell’Arte» ha un doppio senso proprio: le radici rimandano alle origini, alla cultura e al territorio d’origine. Inoltre, evocano l’uomo che tenta di dialogare con la naturaper coglierne i frutti migliori – l’uva – pur esprimendo l’esigenza di espressione profonda, fondamentale e radicata nell’uomo alla ricerca del perfezionamento e la comprensione del senso della vita. Dal 1990, Galleria Continua si prefigge di creare un messaggio rivolto al futuroche lasci una testimonianza del nostro passaggio attraverso l’arte, valorizzando e proiettando la Toscana ed i suoi paesaggi carichi di storia verso il futuro.

Questo progetto nel cuore Chianti Classico vuole essere il naturale proseguimento del lavoro svolto da Galleria Continua nel corso degli anni. Un obiettivo caro a Philippe Austruy che da sempre ha a cuore l’idea di restituire a nuova vita luoghi conpatrimoni nascosti:l’Artene è sempre il filo conduttore. In occasione della sua prima edizione, « Le Radici dell’Arte »rivela da subito la sua ambizione e svela tre artisti: la prima installazione permanente nel cuore della Tenuta Casenuove concepita da Pascale Marthine Tayou; la mostra temporanea di un’opera di Sun Yuan &PengYu nella Sala delle Volte della Tenuta, in collaborazione con il Museo Salvatore Ferragamo; un’installazione murale sulla facciata di «Il Vinodell’Arte» a Panzano e una mostra ideata da Loris Cecchini.

Valorizzando la ricchezza e la diversità innata degli artisti invitati, questa prima edizione è parte di una collaborazione a lungo termine fra Galleria Continua e Philippe Austruy. Un nuovo appuntamento con l’Arte. Amante di vini ed appassionato delle belle tenute vitivinicole, Philippe Austruy ha una splendida collezione di vigneti che ha ristrutturato negli anni, con l’aiuto di suo nipote Alban Cacaret, ricreandone l’eccellenza: La Commanderie de Peyrassol e La Bernarde in Provenza,Château Malescasse nell’Haut Médoc, Quinta Da Côrtenella Valle del Douroin Portogallo e Tenuta Casenuove nel cuore della Toscana.

Grande amante dell’arte contemporanea, nel corso degli anni ha creato una collezione eccezionale di opere immerse in paesaggi straordinari, che troviamo esposta presso la Commanderie de Peyrassol. La « Collection Austruy » vive oggi un momento importante con la Galleria Continua ela nascita del progetto « Le Radici dell’Arte »nel cuore della Toscana.

LA STORIA DI GALLERIA CONTINUA

Galleria Continua è nata su iniziativa di tre amici: Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, nel 1990 a San Gimignano, in Toscana. Che si tratti dell’antica sala del teatro di San Gimignano, del capannone industriale in stile Bauhaus di Pechino, del Mulino aBoissy-le-Châtel (Seine-et-Marne), del cinema al centro dell’Avana o di un alloggiopresso l’albergo St. Regis di Roma, e ben presto, lo stadio calcistico di San Paolo in Brasile, la Galleria Continua è la dimostrazione che nuove sintonie ed incroci possono nascere fra geografie inaspettate, rurali, industriali, locali e mondiali, arte di ieri e di oggi, artisti arrivati dai cinque continenti: Michelangelo Pistoletto, Anish Kapoor, Chen Zhen, Daniel Buren, CildoMeireles, AntonyGormley, ShilpaGupta, Carlos Garaicoa, Hiroshi Sugimoto. Nel giro di trent’anni, la Galleria Continua, grazie agli incontri e le esperienze,ha creato una forte identità fondata su valori generosi e altruisti che sono alla base delle collaborazioni artistiche, del suo rapporto con il pubblico e la sua espansione.