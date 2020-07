Pietrasanta: da Rai a Sky, si parla delle eccellenze del comune della Versilia

Dal Chiostro di Sant'Agostino alle botteghe artigiane, il viaggio racconterà Pietrasanta e la sua creatività. Per la carta stampata, la rivista “Forbes” racconta Pietrasanta oltre l'estate, quando l'aria si fa più fresca e la città riprende la sua vita non turistica e, se possibile, ancora più accattivante.

Arte, cultura e...fagiolo schiaccione! Continua l'esposizione mediatica di Pietrasanta che questa settimana ospita sia le telecamere Rai che quelle di Sky. La popolare trasmissione scientifico divulgativa di RAI Tre “Geo & Geo” accende i riflettori su un prodotto tipico di Pietrasanta, il fagiolo schiaccione, celebrato lo scorso anno anche all'Accademia dei Georgofili. Il servizio non mancherà di valorizzare scultura e bellezze paesaggistiche. Una troupe di Sky sarà in città nei prossimi giorni con Dario Vergassola e Miriam Galanti per il programma televisivo “Sei in Un Paese Meraviglioso” realizzato in collaborazione con Autostrade d'Italia.

Dal Chiostro di Sant'Agostino alle botteghe artigiane, il viaggio racconterà Pietrasanta e la sua creatività. Per la carta stampata, sarà la rivista “Forbes” ad aprire le danze con un passaggio su agosto ed un servizio su settembre per raccontare una Pietrasanta oltre l'estate, quando l'aria si fa più fresca e la città riprende la sua vita non turistica e, se possibile, ancora più accattivante. Negli scorsi giorni era stata “Lonely Planet”, la guida turistica più famosa al mondo, a far tappa a Pietrasanta per l’Italia on the road live tour per promuovere la Piccola Atene, e la Versilia, attraverso i principali canali social ma anche Repubblica e Radio 2.

Lonely Planet racconta Pietrasanta tra arte, artigianato e curiosità, tappa in Versilia e prime “stories” su Instagram

“Lonely Planet” a Pietrasanta per raccontare l’Italia del bello e dell’arte tra avventure e qualche eccesso. Ha fatto tappa a Pietrasanta, la scorsa settimana con tanto di “stories” già pubblicate sul profilo di Instagram (93,5 mila follower), il tour on the road “dal vivo” attraverso l’Italia della casa editrice che realizza le più famose guide turistiche al mondo. Per la Piccola Atene è un’altra straordinaria occasione per narrare a turisti e potenziali visitatori attraverso principalmente web e social la sua anima artistica e culturale tra visite inedite nei laboratori, angoli tra i meno pubblicizzati e il sentiero della via Francigena.

La tappa toscana è stata curata da Valentina Orsi, responsabile digital di Lonely Planet. “La Versilia – si legge nel post di Lonely Planet – non è fatta solo di sabbia, ma soprattutto di marmo e forza. Dalle cave delle Alpi Apuane, i cui marmi abbelliscono monumenti e costruzioni in tutto il mondo, alle gallerie ricavate in una delle grotte più grandi d’Europa; dai chilometri percorsi dai pellegrini sulla via Francigena tra Pietrasanta e Lucca e l’incessante lavoro dei laboratori artistici della zona; dalle tradizioni secolari di piccolissimi borghi arroccati sulle colline fino al mare dove i prodotti della terra e delle montagne prendono il largo: ecco la forza che ha plasmato questo territorio e che portiamo con noi per la prossima tappa del nostro tour”.

Il tour ha portato gli utenti-visitatori fin dentro i laboratori artistici di marmo e bronzo (in particolare da Massimo Galleni e Fonderia Artistica Mariani), in Piazza Duomo tra le sculture di Fabio Viale partendo dal cippo della via Francigena, di fronte al Municipio e dalla “cornice” di Nall. La tappa del tour dedicato alla Versilia, e a Pietrasanta, sarà pubblicata nelle prossime ore anche sul sito di Lonely Planet oltre che su La Repubblica e Radio 2. Per saperne di più https://www.lonelyplanetitalia.it/italia-on-the-road/live-tour dove è possibile seguire il viaggio della guida numero uno al mondo.