Pietrasanta, l’artista coreano Park Eun Sun sarà nominato cittadino onorario

Park Eun Sun, tra i principali artisti coreani contemporanei, sarà nominato cittadino onorario di Pietrasanta. Lo ha deciso con voto unanime il consiglio comunale su proposta del sindaco Giovannetti, per le “sue qualità artistiche ed umane” e aver contribuito a far conoscere Pietrasanta nel mondo.

Park Eun Sun (nato nel 1965 a Mopko, Corea dei Sud) entra dalla porta di ingresso principale nella hall of fame dei grandi protagonisti della storia di Pietrasanta che annovera giganti del calibro di Giovanni Pascoli, Guglielmo Romiti, Giovanni Gronchi, Silvio Guarnieri, Mario Petrini, Alfonso Cuaron. Gli altri due artisti ad aver ricevuto la più alta onorificenza cittadina sono stati Fernando Botero e Igor Mitoraj. Park Eun Sun aveva ricevuto nel 2018 un altro prestigioso premio: si tratta della XVIII edizione del premio “Pietrasanta e la Versilia nel mondo” assegnato dal circolo Fratelli Rosselli agli artigiani che contribuiscono ad esportare la Piccola Atene a livello internazionale.

E’ stato il primo cittadino ad illustrare le motivazioni della proposta accolta da tutta l’assise con entusiasmo e convinzione. “Dal 1993 – ha detto Giovannetti – vive a Pietrasanta con la sua famiglia, lavora fianco a fianco dei nostri artigiani ed ha mostrato in più occasioni, anche recentemente, il suo attaccamento ed il suo amore per la nostra città e la nostra comunità. La sua arte è legata nelle viscere all’artigianato artistico della nostra città. Pietrasanta è fortunata ad avere ambasciatori come Park Eun Sun. Presto, e spero con tutto il cuore di poterne dare ufficialità quanto prima, una sua opera monumentale tra le più belle ed imponenti entrerà a far parte del patrimonio cittadino. Park Eun Sun è degno di questo riconoscimento”. Non appena sarà possibile il riconoscimento sarà conferito a Park Eun Sun in occasione di una cerimonia pubblica.