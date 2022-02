Russia-Ucraina, "negoziati difficili". Paura nel mondo, escalation nucleare?

Russia-Ucraina, se falliscono i negoziati escalation nucleare? Paura nel mondo



I negoziati con la Russia "sono difficili", ma al momento per l'Ucraina "non ci sono ultimatum". Lo ha scritto su Twitter il consigliere per la presidente ucraina Mykhailo Podolyak, che fa parte della delegazione inviata da Kiev in Bielorussia. "Sfortunatamente, la parte russa e' estremamente prevenuta in merito al processo distruttivo che ha lanciato", ha aggiunto.