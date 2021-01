UNAVI SEMPRE A FIANCO DELLE VITTIME

Sei vittima. Di una violenza esercitata su di te o sui tuoi cari. Hai denunciato. Sei all’interno di una causa legale e soffri. Stai male. Non respiri. Non riesci a uscire di casa. Hai attacchi di panico. Attacchi di rabbia. Non sai con chi parlare. Nessuno ti comprende. Vorresti confrontarti con chi ha subito un’esperienza simile alla tua, ma non sai con chi farlo. Hai paura.Unione Nazionale Vittime, fin dalla sua nascita, ha sempre supportato ogni vittima diretta o indiretta di reato nel suo percorso legale e psicologico. Un percorso, purtroppo, in cui le vittime si trovano abbandonate dallo Stato. Dal 2020 inoltre, come conseguenza della pandemia da Sars-Cov-19, abbiamo registrato non solo un significativo aumento di violenza tra le mura domestiche, ma anche un disagio psicologico culminato in suicidi o tentativi di suicidio, soprattutto tra i giovani. Un allarme lanciato da diversi istituti clinici, professionisti, psicologi e sociologi. Un allarme al quale ci uniamo, perchè nessuno deve essere lasciato solo.

Con la speranza che le Istituzioni a livello nazionale riconoscano l’importanza di un sostegno alle vittime,siamo orgogliosi di annunciare di aver siglato un protocollo d’intesa con CIVICO 54, centro di vittimologia clinica, forense e di comunità, nato dalla volontà del dott. Antonino Giorgi.Grazie a questo protocollo saremo in grado di aiutare chiunque, , su tutto il territorio nazionale, avesse necessità di un supporto, quale vittima di reato e, oggi, quale vittima indiretta di un momento storico incerto, a tratti incomprensibile. E lo faremo con dei professionisti della materia, con percorsi personalizzati a un prezzo accessibile a tutti, calmierato rispetto alle normali sedute di psicoterapia.I percorsi attualmente sono accessibili on- line, e in presenza nelle sedi di Milano e Brescia. Siamo attivi nella costruzione della rete e quindi nell’apertura di ulteriori sedi in altre aree italiane.

NON SEI SOLA. NON SEI SOLO.CONTATTACI, NOI CI SIAMO.

Stefania Bonfiglio

Coordinatrice Unavi Regione Lombardia

Contatti: unionevittime@gmail.com

presidenza.unavi@gmail.com

348 240 1371 / 393 636 5039

www.unaviunionenazionalevittime.it