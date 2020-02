USA. Mikaela,la figlia di Steven Spielberg diventa pornostar e spogliarellista

Un’unica parola può’ definire Steven Spielberg, ‘genio dell’arte cinematografica’. Americano nato a Cincinnati nel 1946, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e produttore televisivo. Regista e produttore di film vincitori di tutto, da ‘Lo squalo’ a ‘Incontri Ravvicinati del terzo tipo’, alla serie di ‘Indiana Jones’ a ‘Jurassic Park’, da ’Schindler’s List’ a ‘Salvate il soldato Ryan’. Alcuni fra i tanti film di successo. Diverse generazioni hanno passato ore ipnotizzate dalle storie e dagli effetti speciali del mitico Steven Spielberg.

Ora è tornato alla ribalta, suo malgrado, per un’intervista che la figlia Mikaela George, adottata dai coniugi Spielberg nel ’96, ha rilasciato al quotidiano inglese ‘The Sun’.

La figlia di Steven Spielberg, Mikaela, si dà al cinema porno

La 24 enne Mikaela ha deciso di uscire allo scoperto per la prima volta e lo ha fatto in maniera abbastanza clamorosa dato che ha rivelato di voler intraprendere una carriera nello spettacolo: nel cinema, in quello porno e nello spettacolo come spogliarellista.

La ragazza ha detto di sentirsi un ‘animale sessuale’ e per questa ragione voleva a tutti i costi capitalizzare questa qualità. ‘ Mi sono stancata-ha raccontato Mikaela-di non poter capitalizzare il mio corpo e lavorare in un modo che non mi dava alcuna soddisfazione. Mi prendeva l’idea di questo lavoro , di soddisfare altre persone e soprattutto di stare bene con me stessa e di non sentirmi violata in alcun modo’.

Si è fatta conoscere, e come poteva essere altrimenti, prima di tutto sui social e subito dopo ( con un po’ di inquietudine) in videoconferenza da Nashville nel Tennessee con il padre e la madre che vivono a Hollywood.

‘Incuriositi ma non arrabbiati’ i due genitori le hanno confermato appoggio e hanno voluto sentirsi garantiti solo sulla sua sicurezza.

La figlia di Steven Spielberg, Mikaela, si dà al porno

Per gli appassionati del genere Sugar Star sarà da adesso il nome di battaglia di Mikaela come artista porno mentre su Instagram si chiamerà Vandal Princess.

Alla partenza di questo nuovo sogno manca solo la licenza, indispensabile nel Tennessee, di lavoratrice sessuale.

E poi le saranno aperti anche spettacoli come spogliarellista.

Sulle reti ha confermato di ‘voler fare questo lavoro in maniera sana e sicura. Le sue scelte artistiche saranno video in solitario legati al mondo del fetish, senza alcuna relazione sessuale con alcuno proprio nel rispetto del fidanzato, il 47enne Chuck Pankow.

‘Non sento alcuna vergogna ad avvicinarmi a questa industria e finalmente potrò avere sufficienti guadagni per essere davvero indipendente-ha detto la giovane attrice-e poi sono sempre stata una persona naturalmente molto sensuale’.

E sempre nell’intervista ha ricordato gli abusi sssuali subiti da piccola nel giro delle vaste amicizie e conoscenze della famiglia che le hanno causato problemi psicologici,di alcolismo e anoressia.

‘Ma i miei genitori-ha concluso la ragazza- mi hanno sempre insegnato i valori della dignità e del lavoro. Ora ho raggiunto una stabilità e un progetto di lavoro che mi rende felice’.

Chissà se il prossimo film di papà Spielberg si avvicinerà ai confini di quell’arte ‘cinematografica’ che ha tanto affascinato la figlia?