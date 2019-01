Accordo Ue-Vietnam, Lancini: “A rischio il nostro agroalimentare”

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Mentre il mondo si arrocca su posizioni protezionistiche, con gli Usa di Trump che hanno deciso di mettere al primo posto le produzioni nazionali, l'Europa rimane fortemente a favore del libero scambio. E per questo negli ultimi anni ha concluso una serie di accordi commerciali, come quello con il Giappone e il Canada. Tra quelli in fase di discussione c'é anche quello con il Vietnam, che però suscita non poche perplessità tra gli eurodeputati chiamati a votarlo.

“E' un accordo che offre poche opportunità e invece mette a rischio alcuni settori importanti della nostra economia, come l'agricoltura e l'abbigliamento”, spiega ad Affaritaliani.it Oscar Lancini, eurodeputato della Lega. “Sono davvero limitati i prodotti nostrani che potrebbero trovare un mercato ricettivo in Vietnam, mentre rischiamo di essere inondati da riso a basso costo, scarpe e vestiti scadenti”.

Onorevole Lancini, perché la nostra agricoltura sarebbe a rischio?

“Perché il Vietnam é un grande produttore di riso. Se cadessero i dazi alle importazioni saremmo invasi dalla produzione locale che metterebbe fuori gioco le nostre aziende risicole. Per di più l'Italia é di gran lunga il più grande produttore di riso dell'Unione europea e dunque questo accordo colpirebbe soprattutto noi”.

E chi avvantaggerebbe?

“Paesi come la Germania, che avrebbero campo libero per vendere in Vietnam le loro auto, mentre sono ben pochi i settori della nostra economia che potrebbero trovare uno sbocco commerciale lì. Ma é anche una questione di sicurezza”.

Che cosa intende?

“In Vietnam vengono utilizzati dei pesticidi che in Europa non sono autorizzati perché dannosi per l'uomo e per l'ambiente. Le nostre aziende vivono il paradosso di dover rispettare vincoli stringenti, e giusti, ma di vedersi poi sottrarre il mercato da produzioni senza regole fatte dall'altra parte del mondo. C'é poi il rischio che a guadagnarci sia anche la Cambogia”.

Paese con cui l'Europa ha un accordo Eba per l'import di riso a dazio zero?

“Esatto. L'Unione importava riso senza dazi dalla Cambogia, grazie al nostro intervento ora si vogliono reintrodurre i dazi perché le nostre aziende agricole hanno molto sofferto da questa situazione. Ma se firmiamo l'accordo con il Vietnam i produttori cambogiani non faranno altro che passare dal Paese confinante per inviare il riso in Europa”.

Non basterebbe inserire delle clausole di salvaguardia nel trattato?

“Sarebbe un primo passo, ma si tratta di strumenti farraginosi che richiedono tempi lunghi per essere attivati. E nel frattempo le nostre imprese chiudono”.

E' solo una questione economica o c'é anche altro?

“Il Vietnam é un Paese che non rispetta le norme sull'ambiente, che utilizza il lavoro minorile nelle fabbriche e nei campi, in cui al condizione della donna é terribile. Non credo sia corretto che l'Europa premi questo genere di Stato con un accordo di libero scambio”.