Elezioni europee, Ue a Google, Facebook e Twitter: "Fate poco sulle fake news"

Elezioni Europee: Ue, Facebook, Google e Twitter fanno poco sulle fake news

La Commissione europea ha chiesto alle grandi piattaforme online di fare di più per contrarre la disinformazione online in vista delle elezioni Europee del maggio 2019. "Non ci sono abbastanza progressi", ha detto la portavoce della Commissione, Mina Andreeva, durante una conferenza stampa. L'esecutivo comunitario ha chiesto a Facebook, Google e Twitter - firmatari di un codice di condotta Ue - di trasmettere informazioni dettagliate sulla pubblicità e la sua trasparenza, sulla chiusura di fake account e sull'individuazione di bot automatizzati.

L'Ue all'attacco dei big del web

Secondo la Commissione, Facebook non ha dato conto delle attività per verificare gli annunci pubblicitari, né del numero di falsi account rimossi per attivita' maligne contro l'Ue. Google non ha chiarito se le sue azioni contro annunci pubblicitari siano state dettate da campagne di disinformazioni o altre ragioni (come la pubblicita' ingannevole). Twitter non ha rispettato gli impegni annunciati in gennaio sulla trasparenza sulla pubblicita' politica.