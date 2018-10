Macron logorato dal potere: sempre più magro e stanco. Allarme dei fedelissimi

Macron sempre più magro e stanco. Allarme dei fedelissimi sulla salute del presidente francese

Sempre più magro, stanco e invecchiato. Emmanuel Macron preoccupa i suoi fedelissimi. Dopo il crollo ininterrotto nei sondaggi e nella popolarità in Francia, ora l'inquilino dell'Eliseo preoccupa anche per le sue condizioni fisiche, nonostante sia appena quarantenne. Alcune persone vicine a Macron sarebbero infatti in allarme sulla forma fisica del quarantenne presidente di Francia, che a meno di metà mandato appare a loro avviso stanco e invecchiato, con meno smalto ed energia.

Francia, Macron si "uccide di lavoro"

Una situazione che sarebbe allarmante tanto da indurre alcuni di loro ad allarmarsi sul suo stato di salute. Citati dal Parisien, diversi 'macronisti', tra amici, collaboratori e ministri - tutti però rimasti anonimi - descrivono un presidente acciaccato, dai ritmi di lavoro "disumani" e che "dimagrisce a vista d'occhio". Altri fanno notare che Macron non è certamente il primo in questa situazione, altri presidenti prima di lui, come Jacques Chirac o Barack Obama negli Usa, scontarono gli stessi effetti. "Si uccide di lavoro", deplora una fonte a lui vicina. Intanto, il presidente continua il suo calo nei sondaggi e si dibatte alla ricerca di sponde per la sua decantata riforma dell'Ue che rischia di venire spazzata via dall'onda sovranista.