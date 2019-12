Ascolti Tv, Francesca Fialdini chiude il 2019 in bellezza con Carlo Conti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del 2019 che sta per chiudersi vedono un ottimo riscontro di pubblico di Da Noi... A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio dopo la Domenica In di Mara Venier.

Rispetto alla stessa fascia oraria dello scorso anno, quando lo slot era occupato da La Prima Volta condotto da Cristina Parodi, la crescita è dell’1,1% di share. Con la Parodi gli spettatori erano in media 1 milione 830 mila mentre con Francesca sono cresciuti a 2 milioni 119 mila di media (13,5%). In particolare, la puntata più vista è stata quella del 17 novembre con ospite Flavio Insinna: 14,5% di share con 2.578.000 di ascolto medio. Il programma è particolarmente apprezzato dal pubblico femminile (17,2% di share in quel segmento di pubblico).

Per l'ultima puntata del 2019, in onda oggi pomeriggio domenica 29 dicembre, la bionda conduttrice ospiterà in studio Carlo Conti per parlare di amicizia e famiglia, assieme a Sergio Friscia e alla foodblogger Benedetta Rossi che dispenserà, fra le altre cose, consigli sul cenone di Capodanno.

Momento particolarmente fortunato e ricco d'impegni per la Fialdini, attualmente nelle librerie con il libro per bambini Charlie e L’Ocarina, uno strumento per aiutare i bambini a capire la diversità e l’accoglienza, oltre all'impegno in qualità di testimonial della campagna antiviolenza 2019 per l’eliminazione della violenza contro le donne presentata con il Ministro delle Pari Opportunità Elena Bonetti.