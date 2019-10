Ascolti tv flop: il mistero della Hunziker e la sua insostenibile leggerezza

MICHELLE HUNZIKER CON "AMICI CELEBRITIES" BATTUTA DAL FILM SU RAI UNO, SVOLTA NEGLI ASCOLTI TV/ Gli ascolti tv di mercoledì 9 ottobre 2019 vedono il flop di Michelle Hunziker con Amici Celebrities, programma spostato dal sabato al mercoledì sera. Uno slittamento che non è servito dunque a nulla, in quanto dopo le batoste inferte da Ulisse a Maria De Filippi ecco che un film non notissimo riesce a infliggere danni ancor più ingenti al talent di Canale 5 passato nelle mani della showgirl svizzera, a conferma del declino dei talent e reality Vip (LEGGI)

Non mi piace molto parlare di tivvu, e dei vari personaggi più o meno ingombranti che la occupano, anche perché le valutazioni sui talenti televisivi esulano dalla ragione e dalla cultura come molte figurine bi-dimensionali della commedia italiana cinematografica.

Ma la soubrette svizzera Hunziker merita un approfondimento,perché ad oggi non riusciamo a spiegarci il perché della sua risata nervosa, che non è quella di Joaquin Phoenix/Joker, con cui ammorba ogni commento, ogni ospite, ogni notizia.

Molta acqua è passata sotto i ponti dai tempi della pubblicità Roberta e dalle dediche tamarre del suo ex-marito canterino, oggi nonostante il marito di rango fashion adeguato, la suddetta operatrice mediatica risulta sgradevole e inadeguata ma molto, molto piazzata in ogni interstizio dei palinsesti, e senza speranza di vederla tramontare dagli schermi.

La pubblicità Roberta



Niente di personale, abbiamo avuto la fortuna di sentirne per pochi sufficienti minuti quella voce stridula e priva di ogni fascino fonetico, perfetta incarnazione della bella ragazza senza particolari qualità che è famosa perché famosa, e senza neppure avere Hilton come cognome.

Il paese ha bisogno di identificarsi col nulla che lo rappresenta anche altrove, di trovarsi le rassicurazioni di “quella della porta accanto” che è diventata una star, e quindi chiunque può riuscirci, non è difficile, basta avere c…..

Non è l’unica a rappresentare questo vuoto che non si riesce a riempire di contenuti ma in Lei scorgiamo una perfezione rivolta alla celebrazione della totale semplificazione antropologica, che determina quella naturale irritazione quando pensiamo ai compensi milionari per non presentare, non-parlare e non commentare e fare finta di essere un professionista dello spettacolo.

Perfetta incarnazione plastica dello zeit-geist, una Nike di Samotracia completamente vuota, la Hunziker è la bambolina che la società alla deriva vuole conservare, sui cellulari o sul comodino, nella speranza che le povere figlie italiche possano un giorno diventare come lei: una bellezza ordinaria, una cultura modesta, una furbizia svizzera e “una risata vi seppellirà”.

Lei stessa, probabilmente, non può accorgersi di essere un modello pericoloso, perché invitante, dove tutto sembra facile e possibile, quando la telecamera è accesa, e l’applauso è telecomandato, Michelle, ma belle, è viva solo nello spazio rettangolare dello schermo, clone di un clone, ologramma di un ologramma, immortale perché irreale.

Resta un mistero questa resistibile ascesa della Svizzera più famosa, dopo Ursula Andress, perché nonostante gli sforzi intellettuali dei semiologi, non esiste una spiegazione plausibile a tutta questa insopportabile vacuità.

Guardatela bene, l’inimitabile soubrette e forse capirete che nella sua risata si nasconde il messaggio al popolo che l’ha eletta Regina dell’Istante, ogni tele-dipendente è certo che potrebbe diventare come lei, senza passato e senza futuro, solo un presente ridicolo.

Buona visione.