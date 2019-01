Theresa May, per favore non sparare. La Brexit ennesima debacle dell'Ue

Teresa, ti prego,non scherzare col fucile.Per la rabbia, la tua bile può scoppiar. (Fred Buscaglione)



Sarà perché ricorda la mia professoressa di matematica delle medie,un’arpia terrificante che Theresa May mi ha sempre fatto paura,anche se l’andamento spericolato e altalenante della sua politica di oggi l’ha resa quasi docile,accomodante.



La Great Britain è sempre stata un’anomalia in tutto,una nazione continente-isola che poteva permettersi di far valere le ragioni dell’antico lignaggio su qualsiasi tipo di attività, politica, culturale,sociale,economica,e il resto del mondo,indulgente,accettava.



All’interno dell’Euro ma con la sua moneta,confini che cadevano tra parti della sua stessa identità, perfino nello sport era l’unica nazione ad avere squadre nazionali e semi-nazionali(la Scozia ,il Galles),e non dimentichiamoci che a proposito di calcio fino a qualche decennio fa,non aveva l’obbligo di conquistare la qualifica ai campionati del mondo.



Ora Theresa deve litigare con tutti:i suoi sodali, gli odiosi avversari laburisti di sinistra, il paese, Junker, e con i soldi da pagare alla UE,non sarà la Tatcher,ma ha saputo surfare sulle debolezze incrociate di tutti quelli che a partire da Corbin la considerano(da labiale) una “stupid women”.



E’ l’ennesima riprova di una pseudo-Europa a due velocità,da una parte la lentezza nei palchi dell’aristocrazia , e dall’altra la platea con tutti gli altri, costretti a correre,giustificarsi,fare terribili sacrifici,obbedire.



“uscire o non uscire this is the question”,ma il finale,shackespeariano è già scritto. Un’altra debacle per la febbricitante UE,sempre meno capace di fare politica,così distratta dal giogo dell’economia, ma forse Theresa potrebbe tornar utile per dare una mano a quelli che sperano di far capitolare il baraccone di Bruxelles,un modo come un altro per entrare senza grandi meriti,nella storia.