Confagricoltura, Giansanti: “Abbiamo bisogno di fare strategia”

"Per Confagricoltura oggi, come 100 anni fa, sono due le parole d’ordine: identità, che cosa siamo e cosa rappresentiamo: un settore fondamentale nell’economia nazionale. Primo settore dell’economia nazionale dell’agroalimentare. Garantiamo cibo sicuro in quantità al 100% dei cittadini italiani e non solo, ma vogliamo anche che qualcuno si renda conto c’è un settore che più di altri è performante: è l’agroalimentare", ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura, "Andiamo molto bene sui mercati esteri. L’export è cresciuto, ma abbiamo bisogno oggi di strumenti che ci facciano correre ancor di più, sistemi infrastrutturali e regole che possano permettere all’impresa di essere veloce. In un mondo globale, in cui ci si compete, abbiamo bisogno che il settore venga accompagnato. Qui oggi parte un lungo percorso che Confagricoltura vuole portare avanti in questo anno di celebrazioni. Un anno di lavoro, in cui emergerà la nostra visione per il futuro.”