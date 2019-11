Leonardo,Todini: Italia mantenga alto sviluppo in tecnologia e innovazione

L’italia deve continuare a sostenere fortemente quello che è uno sviluppo raccontato dai numeri: 10mila startup innovative, 49 miliardi di investimenti nella ricerca strumentale, biotecnologia, healthcare, quello che viene raccontato quest’oggi insieme a Leonardo Finmeccanica, e quindi grande investimento nell’aerospazio, nella difesa che è un’effettiva eccellenza italiana. Bisogna continuare a fare in modo che ci siano strumenti in campo, come il percorso dell’innovazione che sta sostenendo il governo in questo momento, come quelle che sono le attività che sono già state messe in campo come industria 4.0 e quant’altro. Continuare su questo e cercare di non bloccare quelli che sono gli strumenti messi in campo. Il problema dell’Italia è mettere in campo attività che possano incentivare la crescita di aziende e poi cambiare le regole di ingaggio, questo non deve accadere anche perché dobbiamo tenere il passo con il resto dell’Europa, con la Germania e la Francia in particolare che sono e continuano ad essere i volani.