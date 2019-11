Marcegaglia, Eni e FEEM: "Grande focus sull'Africa: il nostro futuro"

Si è celebrato oggi presso la sede del Senato della Repubblica il trentesimo anniversario della nascita della Fondazione Eni Enrico Mattei. Marcegaglia: "Grande focus sull'Africa"

“L’Africa è il nostro destino e la nostra opportunità. C’è un grande focus sull’Africa in Fondazione”, ha detto ad Affaritaliani.it Emma Marcegaglia, Presidente di Eni e della Fondazione Eni Enrico Mattei. “L’idea è aiutare i paesi dell’Africa a capire come si stiano muovendo rispetto alle loro politiche energetiche, ambientali e industriali, seguendo la logica di Enrico Mattei che ha sempre sostenuto l’importanza di investire sulle persone”. La Presidente Marcegaglia ha poi sottolineato l’impegno in Kenya con “un progetto pilota che prevede l’intervento della Fondazione nell’offrire al governo la possibilità di valutare se si stiano muovendo bene, come Paese, all’interno delle loro politiche rispetto alla transizione energetica. Ci siamo concentrati, ad esempio, sulla filiera del caffè valutando se questa stia creando occupazione. Si tratta di uno strumento di programmazione che poi noi doneremo allo Stato e che finora ci ha visti lavorare a fianco dei ricercatori locali. Pensiamo di poter replicare questo progetto anche in altri paesi africani”.