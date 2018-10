Nove startup di LVenture Group protagoniste all'Investor Night

Milano, 26 ott. (askanews) - Dal design al lifestyle, dalla domotica al fitness, sino all'analisi dei Big Data e alle frontiere del dropshipping: si è svolta presso gli spazi del Milano Luiss Hub la seconda edizione dell'Investor Night di LVenture Group che ha visto nove delle migliori aziende innovative della holding di partecipazioni quotata in Borsa e selezionate dall'acceleratore Luiss EnLabs presentare i loro progetti imprenditoriali a una platea selezionata di investitori. Luigi Capello, Ceo di LVenture Group: "E' un'iniziativa dove mettiamo le nostre start up, in questo caso quelle un po' più giovani e quelle un po' più senior a confronto con investitori. L'obiettivo qual è: che le start up raccontano, esprimono le loro potenzialità cercano delle risorse finanziarie per realizzare i loro sogni e noi siamo qui per fare tutto ciò".Le start up più giovani sono 5, Deesup, Inkdome, In Time Link, MyLab Nutrition e Powahome e hanno aperto il fundraising per un round di investimento "seed" fino a 350mila euro. L'esperienza dell'Investor Night nelle parole di Eric Larsen Ceo di Inkdome: "E' un palcoscenico che ci permette di entrare in contatto con angel investors. Questa sera ne abbiamo già incontrati un paio molto interessati al nostro progetto di intelligenza artificiale associata al mondo del tatuaggio, quindi direi ottimo, ottimo feedback".Le startup senior o scaleup, 4 in tutto, Fitprime Kpi6, PlayWood e Yakkyo, hanno invece partecipato al round di investimento "pre series A" fino a 1,5 milioni di euro. Matteo Musa, Ceo di Fitprime, la piattaforma di sharing per gli sportivi che permette ai propri iscritti di frequentare molte strutture senza dover sottoscrivere un abbonamento vincolante a una palestra: "L'Investor Night per Fitprime rappresenta l'opportunità di poter raccontare quello che stiamo facendo quotidianamente a tantissimi rappresentanti di fondi italiani e sperare quindi di raccogliere più velocemente l'aumento di capitale che stiamo aprendo in questi giorni e che ci permetterà di crescere in tutto il territorio nazionale e successivamente all'estero".