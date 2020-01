PATUANELLI, MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO:TEMA ENERGETICO FONDAMENTALE

“Credo che oggi sia una giornata molto importante perché anche le parti politiche riescono a guardare a cinquant’anni e non soltanto a quello che succede dopo 24 ore”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al termine dell’incontro tra Eni ed Enea per l’accordo strategico nel campo dell’energia sostenibile. “Credo che il tema energetico sia un tema fondamentale anche per questioni geopolitiche – ha continuato - Pensare di sviluppare un progetto che ha l’ambizione di portare a compimento il progetto della fusione e quindi a rendere disponibili infinite quantità di energia in tutto il mondo. L’Italia dimostra le proprie capacità di ricerca, di sviluppo, di innovazione ed è tra le capofila di questo progetto”.

“Credo sia un risultato molto importante che inizia oggi – ha concluso - probabilmente i frutti di questo lavoro li vedranno le generazioni future non li vedremo noi, ma è anche e soprattutto in questo modo che si fa politica in questo Paese”.