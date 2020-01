Sandro De Poli, AVIO: Aerospace & Defence, innovation achievements

Sandro De poli, Presidente Avio Aero, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Il nostro settore è all’avanguardia per quanto riguarda la gestione del rischio e della cybersecurity. I rischi maggiori sono legati al fatto che ci sono sempre più componenti di oggetti che volano che forniscono dati a sistemi remoti che devono essere super protetti per quanto riguarda gli accessi non voluti dall’esterno. Da trent’anno monitoriamo il funzionamento dei nostri motori, sempre più sensorizzati. I dati servono per consigliare a chi opera con i nostri aeroplani. Stiamo organizzando una raccolta dati ancora più importante, in un contesto di massima sicurezza".

Torna all'articolo