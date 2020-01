Aerospace & Defens: sicurezza e innovazione al servizio della disruption

“Per un contesto economico protetto, è necessaria un’alleanza che garantisca una copertura di pace e di prosperità. Il dialogo tra USA e Italia è fondamentale, soprattutto in due settori strategici come quello industriale aerospaziale e la difesa", ha dichiarato ad Affaritaliani.it Luca Arnaboldi, Presidente AmCham.

American Chamber of Commerce in Italy ha inaugurato oggi, presso il Four Seasons Hotel di Milano, un nuovo format di eventi che caratterizzerà la sua attività di networking del 2020, “Walk The Talk. Conversations with inspiring Leaders” con “Aerospace & Defense: Innovation Achievements”.

Ospite d’eccezione, la Console Generale degli Stati Uniti D’America, Elizabeth L. Martinez, che ha aperto i lavori auspicando al proseguo e al miglioramento dell'alleanza Italia-USA.

A fare gli onori di casa, l’Avv. Luca Arnaboldi, neo-Presidente AmCham, nonché Managing Partner dello Studio Legale Associato Carnelutti, e Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham.

Hanno preso parte al dibattito Antonio De Palmas, CEO di Boeing Italia, Sandro De Poli, Presidente di Avio Aero, Paolo Messa, Responsabile Relazioni Istituzionali Italia di Leonardo e Luigi Piantadosi, Director Western Europe & NATO di Lockheed Martin International.