Luca Arnaboldi, AmCham: Aerospace & Defence, innovation achievements

Luca Arnaboldi, Presidente AmCham, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Per un contesto economico solido e protetto, è necessaria un’alleanza politica e militare che garantisca una copertura di pace, e quindi di prosperità. Fondamentale è il dialogo tra Italia e USA, in due settori strategici come il settore industriale aerospaziale e la difesa. Le aziende americane devono parlare con quelle italiane e viceversa. Facciamo tutti parte della NATO: la collaborazione è tradizione. I pericoli, purtroppo, sono ravvisabili ogni giorno e vengono dai settori caldi del nostro pianeta. Questo è, ricordiamolo, il periodo più lungo di pace e prosperità. Siamo ottimisti. Malgrado la corsa agli armamenti non cessi mai, essi devono funzionare da deterrente per garantire pace e benessere economico. AmCham vuole tutelare, proteggere e consigliare gli investimenti nordamericani in Europa e in Italia e assistere le aziende italiane a investire negli USA”.

