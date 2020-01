Simone Crolla, AmCham: Aerospace & Defence, innovation achievements

Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Il nostro settore contribuisce in maniera innovativa all’economia, almeno in Italia. Per quanto riguarda il posizionamento delle aziende italiane nella Space Economy, siamo tra i terzi in Europa per capacità produttiva, di competenza, di tecnologia e di innovazione. Le eccellenze italiane devono essere aiutate per entrare nel contesto internazionale e nel mercato americano, ma il settore è vibrante. La Space Economy è un mondo nuovo nel quale gli Stati stanno investendo; c’è competizione tra i blocchi geopolitici occidentale e asiatico per la rincorsa all’Economia dello Spazio, la nuova frontiera".

Torna all'articolo