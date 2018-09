Extracomunitario nudo aggredisce i passanti. Paura in un parco milanese. Video

di Fabio Massa

Le immagini sono molto crude. Un uomo di colore avvinghiato a quello che poi lo denuncerà. Pugni, spintoni. Probabilmente una coltellata o comunque un ferimento, visto che Davide Lacerenza, titolare della "Gintoneria di Davide" in via Comune Antico a Milano, alla fine del video che Affaritaliani.it Milano pubblica dalle sue "stories", mostra una mano insanguinata. La fidanzata di Davide urla, chiede che qualcuno chiami la polizia. Arriva una guardia giurata che non interviene, e poco dopo se ne va. Davide prima pubblica una foto dell'individuo, che - scrive - staziona nei giardini Aristide Calderini a due passi dalla Cattolica.

Pare che giri nudo e che minacci chi osa sedersi sulle panchine: in una delle mail che Davide pubblica sulle sue stories c'è pure questo, ovvero il racconto di un altro ragazzo che dichiara di essere già stato aggredito. Il fatto è stato pubblicato da Lacerenza ieri, e per adesso non si sa di ulteriori sviluppi. Davide tiene a precisare di non essere razzista: " Io ho ragazzi di colore nel mio locale, e gli do mance da 20 euro. Ma non mi giro dall'altra parte".

