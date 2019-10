Libano, il primo ministro Saad Hariri si è dimesso

Milano, 29 ott. (askanews) -Beirut, 29 ott. (askanews) - Capo del governo di un Paese da giorni in profonda crisi, il primo ministro libanese, Saad Hariri ha presentato le sue dimissioni al presidente Michel Aoun.L'annuncio è stato accolto con urla di gioia da parte della folla che ascoltava la diretta nei punti in cui si era riunita, nell'ambito di una contestazione senza precedenti."Prendo questa decisione dopo aver ascoltato i manifestanti, mi trovo in un vicolo cieco", ha spiegato Hariri.Anche nella giornata delle dimissioni del governo, militanti sciiti di Hezbollah e Amal hanno attaccato manifestanti e attivisti radunati nei pressi di piazza dei Martiri a Beirut.