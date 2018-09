(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2018 Totti arriva al Colosseo per festeggiare i suoi 42 anni, al su fianco Ilary e i figli Lo storico capitano della Roma Francesco Totti è arrivato al Colosseo dove si svolgerà la festa in onore dei suoi 42 anni e con l'occasione presenterà il suo nuovo libro da titolo 'Un capitano' edito Rizzoli. Il numero 10 del club giallorosso è arrivato accompagnato da sua moglie Ilary Blasi e dai due bambini avuti insieme Christian e Chanel. Accolto dai tifosi che, con un po' di nostalgia, sfoggiavano la maglia che portava ancora il suo nome sopra il leggendario numero 10, Totti è entrato nel Colosseo per godersi la festa insieme ai suoi invitati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev