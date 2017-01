Alibaba diventa partner delle Olimpiadi fino al 2028

Davos (askanews) - Alibaba diventa partner delle Olimpiadi. Lo hanno annunciato il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e il chairman del colosso cinese dell'e-commerce Jack Ma al World economic forum a Davos."Siamo molto orgogliosi di annunciare una partnership storica e strategica. Con Alibaba i giochi olimpici entrano nell'era digitale. Alibaba è in una posizione unica per aiutare il CIO araggiungere diversi obiettivi fondamentali stabiliti nella suaAgenda 2020", ha spiegato Bach.La partnership ha durata fino al 2028 e prevede che Alibaba diventi The Olympic Partner del programma di sponsor olimpici. Alibaba diventerà partner ufficiale per servizi cloud e per lapiattaforma di e-commerce e partner fondatore del canale televisivo olimpico. "Amo lo sport, soprattutto gli sport di squadra, perché fanno funzionare i team", ha spiegato Jack Ma che si è detto fiero di essere diventato un partner dei giochi olimpici olimpiadi e non un semplice sponsor.Il ceo di Alibaba, Daniel Zhang, ha invece sottolineato che la partnership con il Cio rappresenta un altro passo in avanti verso l'obiettivo di raggiungere i 2 miliardi di clienti. Alibaba è la prima azienda ad entrare in una partnership di così lungo termine con il CIO e la prima società cinese a impegnarsi per le Olimpiadi invernali del 2022 di Pechino.