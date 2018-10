Apple lancia i nuovi MacBook Air, Mac Mini e iPad pro

New York (askanews) - Rivoluzione in casa Apple; la mela morsicata lancia le nuove versioni del suo tablet, l'iPad Pro - che diventa più grande - e del computer portatile, il MacBook Air, assieme a una nuova versione anche del Mac Mini, il computer da tavolo compatto.La casa di Cupertino ha presentato anche una nuova Apple Pencil, nuova versione del dispositivo di supporto con scanalatura magnetica per agganciarla direttamente all'iPad e al tempo stesso caricarne la batteria.Il nuovo iPad Pro è disponibile in due versioni, con schermo da 11 pollici e con quello più ampio da 12,9 pollici. Integra il sistema di sblocco mediante Face ID e è dotato dei nuovo processori A12X Bionic già introdotti sugli iPhone. Ridisegnata anche la Smart Keyboard con funzione di cover. Device disponibili dal 7 novembre con diversi livelli di memoria, fino a 1 TeraByte.I prezzi partiranno da 899 euro sull'iPad Pro da 11 pollici solo Wifi e 1.069 euro nella versione anche con connessione cellulare. L'iPad Pro da 12,9" parte invece da 1.119 e1.289 euro. Il lancio del 7 novembre riguarderà oltre 40 Paesi, tra cui l'Italia.Nuovo anche il MacBook Air dotato di schermo da 13,3 pollici con 4 milioni di pixel, tecnologia Retina e Touch ID, tastiera ridisegnata, un nuovo trackpad Force Touch oltre all'Apple T2 Security Chip e Thunderbolt 3. Secondo il produttore il monitor è in grado di generare il 48 per cento di colore in più mentre la FaceTime camera a alta risoluzione consente di effettuare videochiamate, ma al tempo stesso il microfono incorporato permette di interagire con le diverse funzioni di comandi vocali (tra cui Siri).In alto a destra della tastiera è presenta un nuovo sensore Touch ID che rileva l'impronta digitale e sblocca il dispositivo. Il portatile è dotato di un processore Intel Core i5, Intel UHD Graphics e memorie a 2133 MHz, mentre la memoria interna può raggiungere 1,5 TB. Il prezzo parte da 1.379 euro e sarà nei negozia anch'esso dal 7 novembre, ma è prenotabile da subito.