Arriva Pigro l'assistente virtuale chiavi in mano per l'helpdesk

Milano (askanews) - Assistenti virtuali chiavi in mano per l'helpdesk in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori per quelle più complesse; è l'innovativo servizio che offre Pigro, una startup italiana che sta completando il Programma di accelerazione di LUISS EnLabs, l'acceleratore d'impresa di LVenture Group. Un nome sigolare che nasce da una celebre citazione di Bill Gates, come spiga Niccolò Magnanini, Ceo di Pigro."Sceglierò sempre un 'pigro' per fare un lavoro difficile perché troverà il modo più semplice per farlo. Ecco: Pigro è il modo più semplice per convertire i contenuti digitali esistenti in una conversazione. Noi andiamo a utilizzare la knowledge base aziendale, composta da manuale utenti, documenti interni, schede prodotto, contenuti web come base per l'intelligenza artificiale del nostro assistente".Pigro ha sviluppato una tecnologia proprietaria in grado di processare le richieste degli utenti e di estrarre una risposta contestualizzata dai dati esistenti."Oggi realizzare un assistente virtuale o un cosiddetto chatbot, richiede dai 6 ai 12 mesi di tempo. Pigro automatizza tutto il processo di creazione riducendo questo tempo a tre settimane e sollevando l'azienda da qualsiasi attività che coinvolge le risorse interne".Pigro è un prodotto per aziende di tutte le dimensioni, che vogliono andare ad automatizzare e ridurre l'impatto delle domande ripetitive e ad aumentare l'effficienza dell'help desk."In particolare ci stiamo ora iniziando a espandere su altri mercati, partiremo dal mercato inglese e infatti sono lieto di annunciare in anteprima che sarà disponibile una versione demo di Pigro in inglese da novembre".L'Intelligenza artificiale di Pigro converte la documentazione esistente in una interfaccia conversazionale interrogabile in linguaggio naturale.