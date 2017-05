@AstroSamantha regala al Museo della scienza la sua tuta spaziale

Milano (askanews) - L'astronauta italiana dell'Esa e ufficiale pilota dell'Aeronautica militare, Samantha Cristoforetti, ha regalato al Museo della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano la sua tuta spaziale indossata nella Stazione spaziale internazionale nel corso della missione "Futura" dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Una tuta "a cui sono molto affezionata - ha spiegato Cristoforetti - perché è la tuta che avevo indosso quando ho aperto il portello e sono entrata a bordo della Stazione spaziale e ho abbracciato i colleghi che ci attendevano, per me è un oggetto molto particolare, mi fa molto piacere donarlo al museo e spero contribuirà a far sognare a far accendere una passione per la scienza e la tecnologia, per lo spazio nella mente e nel cuore di qualche bambino, di qualche bambina".@AstroSamantha è stata a Milano, lunedì 22 maggio 2017, per visitare la mostra fotografica "Space Girls, Space Women - Lo Spazio visto dalle Donne", allestita nel primo chiostro del Museo della Scienza fino al 20 giugno 2017 e che la vede protagonista, insieme a tante altre donne che, in un modo o nell'altro, svolgono professioni legate al mondo aerospaziale.