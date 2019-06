Ces Shanghai, l'auto del futuro? AI e intrattenimento

Shanghai, 12 giu. (askanews) - Il Ces di Shanghai, versione asiatica della fiera tecnologica più grande al mondo di Las Vegas, quest'anno ha raddoppiato lo spazio dedicato all'automobile e a tutta la tecnologia collegata. Tecnologia che sta cambiando per sempre il nostro modo di guidare. Sono oltre 60 le aziende del settore presenti, (fra cui Nissan, Audi, Hyundai, Kia, OnStar, SAIC, FAW Hongqi, Great Wall Motor, Honda, Polestar, WM Motor, Mercedes-Benz, Aiways), che presentano le ultime novità in fatto di veicoli connessi e totalmente elettrici. Per rendere il trasporto pù sicuro e più verde, ci ha spiegato Karen Chupka, di Cta, executive vice president del Ces: "Qui vediamo un futuro davvero connesso, vediamo molte cose che contribuiscono a rendere la vita migliore. Tutto quello che riguarda la guida autonoma aiuta i consumatori, ad esempio ci sono molti problemi causati dagli incidenti stradali e le auto senza conducente possono renderli meno frequenti nel futuro, questo è un buon esempio di come le tecnologie miglioreranno la vita di tutti i gironi"."Inoltre - continua - una delle cose migliori del Ces Asia è che la gente vuole conoscere altre tecnologia in altri settori. Se lavoro nell'automotive qui posso incontrare persone che lavorano in campi come l'intelligenza artificiale, le smart cities, l'intrattenimento. Con una macchina a guida autonoma mi serve avere dei contenuti che le persone possono usare in auto quindi mi serve una compagnia del settore ad esempio o che s occupa di intelligenza artificiale per avere informazioni sullo spazio intorno mentre guido. Grazie al Ces le persone possono scoprire tecnologie che trasformano il loro business e le loro idee in qualcosa di diverso per il futuro".