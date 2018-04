Copernicus, Leonardo a bordo di Sentinel-3B. Lancio il 25 aprile

Roma, (askanews) - "Il 25 aprile partirà nell'ambito del programma europeo Copernicus, il satellite Sentinel-3B sul quale un radiometro, cioè un misuratore di temperatura, realizzato nei nostri stabilimenti di Campi Bisenzio, misurerà la temperatura della Terra e dei mari".A ricordare il lancio, programmato per il 25 aprile dal cosmodromo di Plesetsk in Russia, del settimo satellite del programma europeo Copernicus per il monitoraggio dello stato di salute della Terra è Marco Molina, CTO della linea di business Spazio della Divisione Sistemi Avionici e Spaziali di Leonardo, incontrato al National Geographic Festival delle Scienze."Sarà - sottolinea Molina - un concreto aiuto per verificare l'implementazione del protocollo COP 21 tra gli Stati che vi hanno aderito". Una volta in orbita, Sentinel-3B raggiungerà il suo gemello Sentinel-3A lanciato nel 2016.