Cosmo-SkyMed, Profumo (Leonardo): grande successo italiano

Roma, 18 dic. (askanews) - "Credo sia un grande successo italiano. Cosmo-SkyMed e Cheops sono due satelliti che hanno grande tecnologia italiana. Per Cosmo-SkyMed è la seconda generazione di satelliti che osservano la Terra e consentono ai cittadini di avere più sicurezza da una parte ma anche una qualità migliore della vita. Dobbiamo rendere sempre più chiaro a tutti noi che lo spazio è una componente che migliora la qualità della vita: pensiamo all'agricoltura di precisione, al presidio delle infrastrutture critiche, pensiamo anche alle calamità naturali che grazie a Cosmo-SkyMed riusciamo a presidiare e si riesce a intervenire con maggiore celerità e maggiore precisione. Lo spazio, inteso come tecnologia che mandiamo nello spazio,è qualcosa che impatta la vita di tutti noi ogni giorno".Così l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo commentando il successo del lancio dalla base di Kourou del vettore Soyuz che ha portato in orbita il primo satellite di seconda generazione di Cosmo-SkyMed, il sistema duale di Osservazione della terra italiano, e il satellite della missione Esa Cheops per lo studio degli esopianeti.