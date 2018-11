E-Distribuzione: smart grids per lo sviluppo delle smart cities

Genova, (askanews) - "Le smart grids sono il fattore abilitante allo sviluppo delle smart cities. Una smart city è una città più fruibile per i cittadini, dove le barriere architettoniche e le infrastrutture che sono sempre state un valore disabilitante, pensate al trasporto, devono diventare molto più fruibili e molto più partecipative. Le smart grids quindi sono quella rete invisibile che intelligentemente favorisce questa partecipazione attiva e più consapevole dei cittadini e permette non soltanto di avere più rapidità e più facilità nella gestione della città ma anche più efficienza, che vuol dire risparmiare denaro, che potrà poi essere reinvestito dagli operatori come E-Distribuzione e dai cittadini stessi. Noi quindi vogliamo una città che sia più ecologica, più efficiente e più consapevole ed E-Distribuzione ha proprio questo obiettivo: favorire tutto questo". Lo ha detto Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, che partecipa alla quarta edizione della Genova Smart Week, vetrina delle eccellenze nel campo dell'innovazione e delle smart cities.